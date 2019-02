Imagini scandaloase! Ce făcea această tânără de etnie romă într-un microbuz din Brăila

Transportul în comun oferă nenumărate exemple din care reise că multora le lipsesc cei șapte ani de acasă. Călători înghesuiți, nervoși, frâne bruște, hoți de buzunare, persoane care vorbesc la telefon aproape țipând, fără să se sinchisească de faptul că îi deranjează pe ceilalți călători. Șoferi lipsiți de respect, controlori agresivi, cetățeni turmentați…

Un alt exemplu deplorabil este oferit de cei care nu au altceva mai bun de făcut decât să spargă semințe de floarea soarelui în mijloacele de transport în comun. Cu atât mai mult cu cât aruncă toate cojile rezultate pe… podeaua autobuzului. Este și cazul unei tinere de etnie romă care, așezată pe scaun într-un microbuz, sparge semințe și – fără avea nici cea mai mică remușcare – lasă cojile să cadă la picioarele ei.

Mai mult, din mesajul postat pe o pagină de facebook, reise că tânăra întreținea și discuții cu șoferul microbuzului, deși legea interzice acest lucru.

”Transport „civilizat” cu microbuzele BRAICAR.

Am reusit astazi sa prind un microbuz mai putin aglomerat pe linia 16 in drum spre casa. Dar, surpriza…in timp ce platitorii de bilete sau de abonamente se ingramadeau in spatele mijlocului de transport in comun, deranjati de atitudinea acestei tinere, ea facea conversatie cu soferul si nici nu se sinchisea sa sparga seminte de floarea -soarelui in masina. Cand l-am intrebat daca acesta este un mijloc de transport civilizat, soferul BRAICAR a pus brusc o frana in zona Catedralei, rostogolindu-ne pe toti peste spargatoarea de seminte. Multumim inca o data pentru confortul din transportul in comun, BRAICAR!”