Imagini șocante la meciul România-Franța. Iubita lui Cristi Manea, lovită cu piciorul în gură de un suporter

S-au înregistrat imagini șocante la finalul meciului România-Franța, în urma căruia țara noastră s-a calificat în semifinalele Campionatului European din Italia. Iubita lui Cristi Manea a fost lovită cu piciorul în gură de un suporter, chiar sub privirile fotbalistului. În altercație a intervenit și Gică Hagi, care a calmat spiritele. Partenera fotbalistului a fost dusă la spital, unde doctorii i-au pus două copci în zona buzei.

Iubita lui Cristi Manea, lovită cu piciorul în gură de un suporter

La finalul partidei de aseară dintre România și Franța, Cristi Manea a mers la tribuna unde se afla iubita lui. Înainte să ajungă la aceasta, în fața fotbalistului a venit o femeie care i-a cerut tricoul, fără să știe că sportivul venise să își îmbrățișeze partenera. Acela a fost momentul în care Cristi Manea ar fi dat-o la o parte pe fană ca să ajungă la iubita lui, iar partenerul femeii s-a înfuriat. El l-a împins pe fotbalist, după care a lovit-o cu piciorul în plină figură pe iubita acestuia.

“update. Imediat după joc, Manea s a dus in tribune sa și salute prietena. O fană i a luat fata iubitei și i a cerut sa facă o poza. Fotbalistul a bruscat-o violent. In acel moment, prietenul domnișoarei l ă îmbrâncit pe fostul jucător al CFR ului. In ambuscada, iubita fotbalistului a primit un picior in plină figura. In aceste momente manea, fundașul naționalei de tineret e in tribunele stadionului di cesena. Își apăra iubita bătută de suporteri ! In mod normal n avea ce sa caute acolo. Din motive încă necunoscute , prietena lui a fost lovită in fata. Un suporter a fost Arestat. Gica hagi care se afla in zona l ar fi sfătuit insistent pe fotbalist sa nu se ducă in tribune și sa meargă mai bine la vestiare”, este mesajul scris pe Facebook de jurnalistul Decebal Radulescu.

Altercaţia a fost aplanată abia dupa interveţia lui Gheorghe Hagi, care i-a spus fotbalistului să plece de acolo şi să meargă la vestiare, relatează GSP.