IMAGINI SPECTACULOASE de la premiera de la Veneția. Doamna Ferrari, pe covorul roșu într-o rochie Cristina Săvulescu și cu 1 milion € la gât!

Cea de-a 80-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția a debutat miercuri, 30 august, iar până pe 9 septembrie cinefilii din lumea întreagă vor avea parte de surprize colosale. Unul dintre cele mai așteptate filme ale secolului XXI va avea premiera în inima Italiei, o româncă fiind centrul de interes a grandioasei lansări. Este vorba despre pelicula „Ferrari”, a lui Michael Mann, o capodoperă cinematografică despre viața legendarului Enzo Ferrari. Însă CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, adevărata surpriză de pe covorul roșu.

Nimeni alta decât Romina ex-Gingașu, inegalabila româncă ce l-a cucerit pe Piero, fiul lui Enzo Ferrari, va face deliciul audienței în lumina reflectoarelor. Femeia de afaceri de 34 de ani s-a căsătorit cu moștenitorul imperiului Ferrari în anul 2021, iar dragostea este la cote maxime. Prin urmare, conaționala noastră își va susține soțul cu ocazia primei proiecții a operei care mărturisește istoria brandului de automobile italienești.

( NU RATA: A ATERIZAT, DE URGENȚĂ, LA BUCUREȘTI! CE APARIȚIE! ROMINA, SOȚIA LUI PIERO FERRARI, LOVEȘTE DIN NOU! )

Romina Ferrari a purtat o rochie semnată de Cristina Săvulescu , pe covorul roșu de la Veneția

Romina Ferrari a decis să poarte un brand românesc pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, pentru premiera filmului Ferrari. Rochia ei a fost realizată special pentru acest eveniment de către cel mai în vogă designer român, Cristina Săvulescu, fiind unică în lume.

La gât, doamna Ferrari a ales să poarte un faimos brand italian de bijuterii, Roberto Coin. Potrivit surselor noastre, colierul valorează, ATENȚIE, 1 milion de euro, fiind creat din 104 carate de diamante și 61 carate de rubine de cea mai bună calitate.

De precizat că și acest accesoriu este unic în lume. Roberto Coin este recunoscut ca maestru al acestui tip de artă, deoarece semnează fiecare dintre piesele sale cu un mic rubin turnat în interiorul bijuteriei, care să între în contact direct cu pielea celei care o poartă. Această semnătură magică reprezintă mesajul de urări pe care Roberto Coin îl dedică clientelei sale exclusiviste.

Pentru poșetă, Romina a a ales un brand italian, Rosantica. Alegerile ținutei îi aparțin, dorind să reprezinte branduri ale țărilor în care locuiește cel mai des: România și Italia. Iar întreaga ținută face trimiterea către Roșu-Ferrari, culoare pe care o promovează și cu fundația înființată de aceasta, Red Women Foundation.

Cât despre partenerul doamnei Ferrari ce să mai vorbim?! Piero a purtat o ținută de senzație, semnată integral Dolce&Gabbana, cel mai renumit brand italian din piața de modă luxury. ( VEZI ȘI: ROMINA GINGASU, FOTOGRAFIE INEDITĂ ALĂTURI DE ZLATAN IBRAHIMOVIC. „ESTE CEL MAI TARE!” )

„Ferrari” este cel mai așteptat film al anului 2023, pentru împătimiții lumii auto

„Ferrari” este un film de tip dramă, biografic, regizat de Michael Mann și scris de Troy Kennedy Martin, despre Enzo Ferrari, fondatorul italian al producătorului de mașini cu același nume. Capodopera se bazează pe biografia din 1991, „Enzo Ferrari: The Man and the Machine”, a jurnalistului auto Brock Yates.

Situată în vara lui 1957, acțiunea îl găsește pe fostul pilot de Formula 1, Enzo Ferrari, în criză. Falimentul urmărește compania pe care el și soția sa, Laura, au construit-o din nimic, cu 10 ani mai devreme. Căsătoria lor plină de intemperii îl are drept miză pe unicul lor fiu. Aplombul șoferilor săi de a câștiga cursele, îi împinge până la limită.

El pariază totul pe o singură cursă, cursa perfidă de 1.000 de mile prin Italia, emblematica Mille Miglia. Și dacă sinopsisul v-a convins, ar mai trebui să știți că și distribuția este una de excepție, rolurile principale fiind acoperite de Adam Driver, Hugh Jackman sau Penelope Cruz.

( CITEȘTE ȘI: ROMINA GINGASU, INVESTIȚIE DE MILIOANE DE EURO ÎN DOMENIUL IMOBILIAR. SOȚIA LUI PIERO FERRARI A DAT TOATE DETALIILE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.