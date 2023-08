Imaginile durerii! Roberta, tânăra de 20 de ani ucisă de șoferul drogat în stațiunea 2 Mai, condusă pe ultimul drum. VIDEO

Sunt clipe greu de descris în familiile celor doi tineri uciși de șoferul drogat în stațiunea 2 Mai, în data de 19 august 2023. Părinții își conduc copiii, astăzi, pe ultimul drum. Roberta, tânăra de 20 de ani ucisă pe litoral, va fi înmormântată într-un cimitir din Măgurele, iar Sebastian într-un cimitir din orașul Pantelimon. CANCAN.RO vă arată imaginile durerii. Mai jos regăsiți detaliile.

Este o zi încărcată emoțional, grea și dureroasă atât pentru familiile celor doi tineri uciși de șoferul drogat, cât și pentru cei care le-au fost apropiați. Astăzi, 22 august, Roberta Marina Dragomir și Sebastian Andrei Olariu sunt conduși pe ultimul drum. Părinții, rudele și prietenii s-au adunat la biserică, pentru a-și lua rămas bun de la cei doi tineri. Cei doi erau colegi la Facultatea de Geografie din cadrul Universității București.

Roberta, tânăra de 20 de ani ucisă în stațiunea 2 Mai de un șofer de 19 ani, pe nume Vlad Pascu, va fi înmormântată într-un cimitir din Măgurele. Slujba a început la ora 10:30. Sebastian va fi înmormântat într-un cimitir din orașul Pantelimon, iar slujba începe la ora 11:30.

Acum, persoanele dragi din viețile lor au venit să îi conducă pe cei doi tineri pe ultimul drum. Coroane de flori, lumânări aprinse și o tristețe apăsătoare se pot observa, acum, la biserică.

Vezi și MONICA TATOIU, AMENINȚATĂ CU MOARTEA DE TATĂL ȘOFERULUI DROGAT CARE A UCIS 2 TINERI: ”A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ ȘI CONDAMNAT”

Tatăl lui Sebastian, dărâmat de durere: „Ei își pot vedea băiatul, pe al meu nu mi-l aduce nimeni înapoi”

Durerea pe care o simt părinții este sfâșietoare. Tatăl lui Sebastian, tânărul care a fost ucis în stațiunea de pe litoralul românesc, este dărâmat de durere. Dorește să se facă dreptate. Nu l-a anunțat nimeni că fiul său a decedat. În urmă cu două zile, s-a prezentat la IML, pentru a-și recunoaște băiatul, momentul fiind unul tulburător.

„Vreau să le spun să treacă prin ce am trecut eu. Este cea mai mare durere posibilă. Îi va dărâma, băiatul meu e mort, ei își pot vedea băiatul, pe al meu nu mi-l aduce nimeni înapoi. Poliția în țara noastră nu-și face datoria și n-o să-și facă datoria niciodată că sunt niște polițiști corupți. Nu m-a contactat nimeni. Acum 2 zile mi-am ridicat băiatul, a fost îngrozitor. Mi-au arătat băiatul sfâșiat la IML. Nu am dormit de 3 zile. Vreau să duc până la capăt, să îmi îngrop băiatul și după sper că s-a auzit tot efortul nostru, când ne plângeam copiii am vrut să se audă. Încă ne mor copiii și cred că o să mai moară. Nu se face nimic”, a declarat tatăl lui Sebastian, amicul care se afla în compania Robertei, tânăra de 20 de ani ucisă de șoferul teribilist.

Vezi și MĂRTURIA ȘOFERULUI DROGAT DE LA 2 MAI. LE-A SPUS ANCHETATORILOR MOTIVUL ȘOCANT PENTRU CARE NU A OPRIT, DUPĂ CE A LOVIT TURIȘTII

Familia Robertei, tânăra de 20 de ani ucisă pe litoral: „Nu i-am luat maşină, i-am luat loc de veci”

Roberta avea visuri mari. Dorea să vadă și să descopere întreaga lume. Dar destinul i-a fost sfâșiat într-o clipă, pe litoral, când șoferul drogat de 19 ani s-a izbit cu mașina de grupul în care se afla și ea. Tânăra de 20 de ani ucisă pe litoral era bursieră și abia își dobândise carnetul auto.

„Nu i-am luat maşină, tocmai luase carnetul, mi-a făcut o surpriză. I-am luat loc de veci acum. Am fost să o recunosc, nici pe soție, nici pe bunică nu le-am lăsat să intre, a fost împrăștiată. A fost un copil cuminte, nu ne-a dezamăgit niciodată. Era bursieră, era la Facultatea de Geografie”, a spus tatăl fetei de 20 de ani, arată Antena 3 CNN.