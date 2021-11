Împăcare în showbiz! Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu sunt din nou împreună. Cum s-au afișat pe internet

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt din nou împreună. Artista și tânărul milionar și-au anunțat prietenii de pe rețelele de socializare că sunt mai fericiți ca niciodată.

Atât Ioana, cât și Sebastian au postat o imagine cu ei în care se sărută, scriind la postare „Un norocos și a lui jumătate”.

Cei doi artiști se despărțiseră la jumătatea verii, dar iată că sentimentele au rămas atât de puternice, încât nu au putut să stea departe unul de celălalt mai mult de patru luni.

„Eu sunt în Los Angeles cu treabă, ea este cu treabă în ţară. Îmi ţin relaţiile private şi aşa mi se pare corect”, a declarat Sebastian Dobrincu după despărțire.

Ioana Ignat a trecut printr-o despărţire dureroasă

La începutul anului trecut, Ioana Ignat trecea printr-o perioadă dificilă. După doi ani, artista a luat decizia de a pune punct relației și a considerat că așa este cel mai bine pentru ea. La acea vreme cariera a fost mai importantă pentru tânăra artistă.

„Am slăbit tare. A fost un haos în viața mea. M-am dezîndrăgostit, atât timp cât pui în balanţă lucrurile şi îţi dai seama ce este pozitiv şi negativ. Nu pot să stau să mă gândesc la toate lucrurile şi atunci mă trezesc că trebuie să mă desprind. Nu vreau să am grija a nimic, eu am nevoie de un bărbat pentru că eu sunt o femeie”, spunea Ioana Ignat la „Răi Da Buni”.

„Şi se simte prin muzica mea. E cel mai uşor să te dezîndrăgosteşti. Atunci când văd că nu faci nimic bun… Nu am avut timp să sufăr. Nu am simţit vreo durere. Au fost momente de conştientizare şi am zis că trebuie să mă ocup de mine. Vreau să fiu tot anul în trending”, a mai spus artista.

Cum a reuşit Sebastian Dobrincu să devină cel mai tânăr milionar

Potrivit mărturisirilor sale, la 17 ani a plecat în New York să îşi construiască propria companie, după ce a fost exmatriculat din liceu.

“Sunt antreprenor, pe scurt, şi muzician… şi cu asta mă ocup, asta scrie în fişa postului meu. M-am autoînvăţat programare când aveam 8-9 ani şi am avut diverse job-uri. Da, am avut primul job la birou pe la 12-13 ani.

Da, a fost o experienţă… pentru că nimeni de la birou nu ştia, de fapt, că sunt minor. Şi, cu banii câştigaţi din diverse job-uri, am plecat la 17 ani, după ce am fost exmatriculat din liceu, de altfel, tocmai pentru că petreceam foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă treaba asta.

Şi, fiind exmatriculat, m-am urcat cu rucsacul în spate şi m-am trezit pe JFK, unde am început să caut investitori. Şi lucrurile au funcţionat în aşa fel încât compania a crescut şi acum locuiesc în Los Angeles fericit şi împlinit şi pot să îmi urmez pasiunile pe toate planurile”, a mai precizat Sebastian Dobrincu.