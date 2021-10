În ce investește Dan Negru? ”Toți sunt speriați de criza care o să vină”

Nu doar că este ”Regele Audiențelor”, dar vrea să fie și cel al criptomonedelor! Prezentatorul TV Dan Negru a vorbit în cadrul unui interviu despre investițiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Dan Negru a vorbit în cadrul unui interviu pentru Impact.ro despre investițiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Lumea criptomonedelor atrage din ce în ce mai multe vedete, iar una dintre ele este chiar Dan Negru. După ce a reușit să scoată profit din televiziune și piața imobiliară, prezentatorul de televiziune dorește acum să investească și în criptomonede: ”Toți sunt speriați de criza care o să vină și toți se văicăresc ca n-au investit în criptomonede. Și eu am fost fricos. Cumpăram trustul PRO, azi, dacă aș fi luat Bitcoin, la început. Și eram patronul Andreei Esca, dacă luam Bitcoin de 100 de dolari, la început. Așa că, o iau de la capăt acum și bag 100 de dolari în cripto. În 6 luni poate cumpăr FCSB de la Gigi Becali”.

Dan Negru deține patru clădiri de birouri în Capitală, dar și un complex de vile în Timișoara. În anul 2009 a început să construiască în zona Mall Vitan, iar apoi în zona Unirii. Apoi, în 2017, Dan Negru lucra pe un șantier din nord: „Pentru fiecare clădire a scos din buzunar peste 100.000 de euro. Nu a făcut niciodată împrumuturi bancare, investește tot ce câștigă din televiziune și din chirii”.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2018, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010, este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”. În 2010 a lansat la editura Corint cartea „Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

