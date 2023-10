Incendiu de proporţii pe Aeroportul Luton! Toate zborurile, suspendate! Sute de oameni sunt blocaţi

Clipe de panică pentru sute de pasageri, noaptea trecută, după ce au văzut cu ochii lor cum a izbucnit un incendiu în parcarea terminalului de la Aeroportul Luton din Londra. Toate zborurile au fost suspendate, miercuri dimineața, iar oamenii au fost rugați să evite zona din cauza flăcărilor uriașe. Autoritățile britanice au intervenit de îndată, iar pompierii au făcut tot posibilul să stingă focul.

Incendiu de proporții la aeroportul Luton din Londra, Marea Britanie. Parcarea Terminalului 2 a suferit „o prăbuşire structurală semnificativă”, a anunțat serviciul de pompieri din Bedfordshire. 15 mașini de pompieri au intervenit de urgență pentru a lichida flăcările uriașe care au devastat tot ce le-a stat în cale. Jumătate din structura cu mai multe etaje a fost distrusă de incendiu, la fel și numeroase mașini care se aflau în parcare.

Toate zborurile au fost suspendate până miercuri la ora 12:00 PM, iar oamenii au fost rugați să nu se deplaseze în zona respectivă. Sute de călători au rămas blocați în aeroport și privesc neputincioși la distrugerile provocate de incendiu. Pentru că zborurile au fost anulate din cauza nenorocirii, mulți nu au avut unde să se ducă.

În urma incidentului, patru pompieri și un membru al personalului aeroportului au fost duși de urgență la spital după ce au inhalat prea mult fum. O altă persoană a fost examinată la fața locului de către o echipă medicală. Mulți oameni au mărturisit pentru jurnaliștii de la BBC că mașinile lor se aflau în parcarea respectivă. Cel mai probabil, vehiculele s-au făcut scrum.

La fața locului, încă sunt prezenți ofițeri care fac tot posibilul să-i țină pe oameni la distanță de locul respectiv. Mulți se grăbesc să plece spre alte aeroporturi, de unde pot lua zboruri spre țara unde vor să ajungă. Alții așteaptă în aeroportul Luton, pentru ca zborurile să fie reluate.

Serviciul de ambulanță a anunțat că „rămâne la faţa locului pentru a sprijini colegii de pompieri şi de salvare”, după ce un incident critic a fost oprit. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unei mașini, a reieșit din primele informații transmise de oficiali ai aeroportului. Rămâne de văzut ce vor constata oamenii legii, după cercetări.

Între timp, pe internet circulă multe imagini de la locul unde incendiul a devastat tot ce i-a stat în cale. Un turist român aflat în Londra a făcut publice fotografii cu flăcările uriașe care au mistuit parcarea.

