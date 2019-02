Incendiu devastator la un grajd de animale din Giurgiu

Pompierii din Giurgiu s-au luptat toata noaptea cu un incendiu violent izbucnit inainte de miezul noptii in comuna Mihailesti. Flacarile au cuprins un grajd de animale din satul Tufa.

La fata locului au ajuns mai multe autospeciale cu apa si spuma din Mihailesti, Calugareni si Bolintin Deal. Incendiul s-a manifestat prin ardere generalizata si mai multe animale au fost surprinse in interior. Nu au fost persoane surprinse in interior. Pagubele vor fi evaluate in cursul diminetii.

Update:Zeci de animale au ars. Mama proprietarului a făcut un stop cardio- respirator și a murit

ZECI DE ANIMALE AU ARS. MAMA PROPRIETARULUI A FACUT UN STOP CARDIO-RESPIRATOR SI A MURIT

Incendiul a fost lichidat in jurul orelor 06.00 in aceasta dimineata. Au ars acoperisul grajdurilor (si podul) cu plantele furajere existente in interior (cca. 500 baloti paie). In timpul incendiului au murit: 7 bovine, 1 cabalina si 10 pasari de curte.

Au fost salvate: 10 bovine, 2 porcine si 30 pasari curte. Din primele date cauza probabila a producerii incendiului este depozitarea cenusei si jarului nestins in apropierea materialelor combustibile.

Au intervenit 18 pompieri cu patru autospeciale si o autospeciala de prima interventie si comanda.

Din nefericire pe timpul incendiului mama proprietarului afectat de incendiu a suferit un stop cardio-respirator.Un echipaj de Terapie Intensiva Mobila a fost solicitat in sprijin din cadrul ISU B-IF, medicul echipajului constatand in cele din urma decesul victimei.