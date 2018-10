Incendiu în Prahova! O locuință s-a făcut scrum. Există pericol de extindere la casele din jur

Alerta in localitatea Blejoi din Prahova. O casa a fost cuprinsa de foc in satul Ploiestiori. La fata locului au fost trimise patru autospeciale cu apa si spuma pentru ca pericolul d extindere la casele din jur este foarte mare. Locuinta a fost cuprinsa in totalitate de flacari imense.

Update: Incendiul de la Ploiestori este lichidat. Din pacate focul s-a extins rapid si a afectat doua locuinte. Flacarile s-au manifestat pe o suprafata de aproximativ 400 mp. Proprietarul uneia dintre locuinte a suferit arsuri de gradul II pe maini si fata si va fi transportat la spital pentru ingrijiri medicale.

Un barbat primeste ingrijiri medicale la fata locului dupa ce a suferit un atatc de panica. Focul se manifesta violent. Vecinii au sarit sa ajute cu galeti de apa si furtune dar nu au putut face mare lucru pana la sosirea pompierilor.