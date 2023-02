Incendiu într-un spital privat din Cluj-Napoca. Autospecialele au intervenit imediat

Mai mulți pacienți dintr-un spital privat din Cluj-Napoca au fost evacuați de urgență joi seara, după ce un incendiu izbucnit a condus la activarea planului roșu de intervenție. Ambulanțe și autospeciale au fost prezente la fața locului, pentru a împiedica incendiul să se extindă la saloanele pacienților.

Din fericire, în urma incidentului de ieri, nicio persoană nu a fost rănită. Deoarece în spital au fost mari degajări de fum, pacienții au fost evacuați de urgență, flăcările putându-se extinde oricând la paturile lor.

„Începând cu ora 22:44 a fost activat planul roșu de intervenție, întrucât spitalul era inundat cu fum. Ca măsură de precauție, până în acest moment, au fost evacuate 29 de persoane”, a declarat Paul Olaru, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, potrivit stirileprotv.ro.

Rudele pacienților, panicate de incendiul produs

Pompierii și paramedicii au făcut tot posibilul pentru a opri incendiul care a izbucnit la parter. Apropiații persoanelor internate au trăit momente cumplite, la gândul că ceva rău li s-ar fi putut întâmpla.

De asemenea, majoritatea pacienților au fost mutați la alte spitale, pentru a fi tratați de afecțiunile de care sufereau. Doi dintre ei au fost duși la Terapie Intensivă.

Persoanele apropiate pacienților au fost sunate de urgență, la scurt timp după producerea incendiului. Panica lor a fost mare, însă s-au calmat în momentul în care au aflat că nimeni nu a fost rănit.

„E soția aici, da. Nu, pe jos. Da. Puțin fum și a coborât-o”, a declarat un aparținător al unei paciente.

„Suntem doar vecini. Sunt aici dacă are nevoie de ajutor, să îl ajut. Noi am primit de la firma de securitate informații că în zonă este foc, incendiu, și am venit până aici dacă au nevoie de ajutor să îi ajutăm”, a fost declarația unui cetățean.