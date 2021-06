Incredibil! A aflat din ziar că soțul ei o înșală. Bărbatul avea două familii. „Am văzut numele soțului meu și al altei femei”

O femeie i-a uimit pe internauți cu povestea sa. Aceasta a dezvăluit felul în care a aflat că soțul ei o înșela. Mai mult, a aflat că acesta are și alți doi copii despre care habar nu avea. Poveste a devenit virală.

Într-un clip postat pe TikTok, femeia a dezvăluit că felul în care a aflat că soțul ei, cu care avea trei copii, o înșeală și că are o altă familie. Aceasta a mărturisit că înainte ziarul local publica nou născuții și numele părinților. A fost șocată când a văzut în anunț numele soțului său.

După ce a văzut anunțul, femeia a făcut câteva cercetări și a aflat nu doar că era înșelată, ci că soțul ei mai avea alți doi copii despre care nu știa nimic. Așa s-a sfârșit o căsătorie de zece ani, cu un bărbat pe care îl credea doar al ei.

„Am o poveste grozavă. La acea vreme, în ziar, publicau anunțuri de naștere – numele părinților, sexul bebelușului, data la care s-au născut, ce spital. Am văzut în ziar numele soțului meu și al altei femei. Șocată, am verificat site-ul spitalului. I-am tastat numele și prenumele ei și am aflat că aveau un băiețel de câteva zile înainte… Apoi am descoperit că aveau și o fetiță de aproximativ un an și jumătate. Deci da, așa am aflat că sunt înșelat”, a spus femeia.

A aflat din ziar că este înșelată

Ulterior, femeia a dezvăluit că imediat ce a aflat ce se întâmplă a divorțat și a recunoscut că a avut multe semnale de alarmă, cum ar fi ore suplimentare inexplicabile, discrepanțe salariale și delegațiile lungi, însă nu le-a băgat în seamă atunci.

Acum, ea și-a refăcut viața, este căsătorită de opt ani cu un alt bărbat și în cele din urmă se bucură că a aflat ce se întâmpla.

Internauții au fost șocați de cele auzite și muți nu înțeleg cum a reușit bărbatul să se împartă între două familii.

„Bărbatul avea o întreagă altă viață. Cum a reușit?!?!?! Eu nici măcar nu pot jongla cu munca și singura mea relație în mod corespunzător.”, „Sigur se putea teleporta, altfel nu avea cum să ducă două vieți paralele. Îmi pare rău că ai trecut prin asta.”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Sursa foto: pexels.com