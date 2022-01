Incredibil! Ce au pățit doi soți după ce și-au cumpărat o mașină la mâna a doua?

Doi soți din Sibiu și-au cumpărat un autoturism la mâna a doua, iar la câteva luni aceasta a fost dată furată.

Vara trecută, soții Popa din Tălmaciu, județul Sibiu și-au cumpărat un autoturism marca Mercedes E 220 Coupe 2020. Un bărbat din Spania a vândut-o, iar intermediar a fost un român. Sibienii au dat la schimb practic un microbuz care valora 14.000 de euro și au achitat și o diferență de 24.000 euro. Totul părea a fi în regulă. Contractul de vânzare-cumpărare exista, iar mașina avea ITP valabil. Ce a urmat după, a fost de neimaginat.

Mașina figurează ca fiind furată

La doar câteva luni de la înmatricularea mașinii, au început să apară și problemele cuplului de sibieni. Oamenii au ajuns la poliție, acolo unde au aflat că mașina proaspăt cumpărată figurează ca fiind furată.

”Soțul meu a cumpărat o mașină de la un cetățean român în luna iulie. Mașina cu RAR făcut, înmatriculată, totul în regulă. A fost un intermediar între noi și vânzătorul care locuia în Spania, dar a trecut prin multe registre. Trei luni am circulat cu numere provizorii, după care am înmatriculat-o și am așteptat cartea mașinii, dar n-a mai revenit. Am zis că așteptăm, dar a trecut o lună așa că am sunat să vedem dacă mai e valabilă dovada (n.red.: dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare).

După o lună și jumătate ne-am dus la Înmatriculări, iar de acolo ne-au trimis la poliție. Atunci ni s-a spus că mașina a fost dată furată. Am rămas mască atât eu, cât și soțul. Ni s-a spus să predăm cheia și să lăsăm mașina acolo. Era imposibil așa ceva, mașina cumpărată din banii noștri, cu acte în regulă, am parcurs toate procedurile. Polițistul ne-a spus atunci că a fost dată furată la 5 luni după ce noi am cumpărat-o”, a povestit Mihaela Popa.

Mașina se află acum în custodie. Nu poate fi vândută sau avariată

În luna noiembrie a fost deschis un dosar în care se fac cercetări pentru a vedea dacă furtul se confirmă. Prin urmare, a fost nevoie ca mașina să le fie pusă în custodie, printr-un proces-verbal. Aici scrie clar că, până la finalizarea cercetărilor, nu au voie să o vândă, dar nici să o avarieze.

”Ne-au făcut o procură că mașina este sub sechestrul poliției, ni s-a zis că nu avem voie să o vindem, să o lovim. Eu nu pot circula cu bunul meu cumpărat legal. Ei mi-au dat mașina, o pot conduce, dar mi-e frică să nu o lovesc. Atunci ce fac?”, a povestit sibianca.

Cei doi soți stau acum ca pe ace în așteptarea unei dovezi de la primul proprietar, cel care locuiește în Spania. Potrivit femeii, acesta a mărturisit în fața unui notar că nu a declarat mașina ca fiind furată, așa cum li s-a spus în Sibiu.

În acest moment, mașina respectivă nu figurează ca fiind furată nici pe site-ul Poliției Române și nici în baza de date europeană cu mașini furate stolencars24.e

