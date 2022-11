Incredibil! Ce IQ are un puști de 11 ani din Marea Britanie! Face parte din cei 1% pământeni cu abilități speciale

Ar putea fi catalogat drept o „minune” a inteligenței. La vârsta de 11 ani, Yusuf Shah, un puști din Marea Britanie, a reușit să obțină un scor IQ mai mare decât Albert Einstein, fiind situat în categoria celor 1% pământei cu abilități speciale. Iată mai jos, în articol, ce rezultate a obținut la testele Mensa și alte detalii din viața băiatului.

Yusuf Shah este un băiat în vârstă de 11 ani din Marea Britanie care este, practic, un geniu. Băiețelul a reușit să obțină un scor uriaș în urma testelor Mensa, IQ-ul său fiind mai mare decât al lui Albert Einstein. Yusuf a reușit să obțină valoarea de 162 la testul IQ, o valoare maximă pentru tinerii sub vârsta de 18 ani. În doar trei minute, Yusuf Shah a trebuit să răspundă la 15 întrebări.

Citește și NU E NICI TEST IQ, NICI ILUZIE OPTICĂ | TU POȚI SĂ-ȚI DAI SEAMA CARE E MAMA (46 ANI) ȘI CARE E FIICA (22 ANI)?

Are 162 IQ-ul și este pasionat de jocurile care îi stimulează inteligența

A fost extrem de bucuros în momentul în care a aflat rezultatul și a intrat și în posesia certificatului: „Toată lumea de la școală mi-a spus că sunt foarte deștept și mi-am dorit întotdeauna să știu dacă sunt în topul celor mai inteligenți oameni de pe Pământ. E un sentiment special să am acest certificat”.

Yusuf are deja planuri mari. Băiețelul în vârstă de 11 ani este hotărât să studieze la Oxford sau Cambridge. Își dorește să învețe și să analizeze tainele matematicii. În plus, mărturisește el, îi place să își stimuleze inteligența prin intermediul anumitor jocuri. Pentru testul Mensa, Yusuf nu s-a pregătit. Încă de mic, Yusuf deține capacitatea de a învăța mult mai repede decât alți copii, motiv pentru care a fost întotdeauna lăudat, conform The Metro.

Mama lui, Sana, este mândră: „Este primul membru al familiei noastre care trece testul Mensa. Dar chiar dacă a obținut acest rezultat, i-am spus că trebuie să fie în continuare serios și muncitor”.

Vezi și TEST IQ PENTRU GENII | GĂSEȘTE TOATE CELE 12 GREȘELI DIN ACEASTĂ FOTOGRAFIE VECHE DIN ANUL 1950!

Sursă foto: Pexels