Incredibil! Constantin, un român stabilit în Italia, s-a trezit cu mașina dezmembrată peste noapte

Domnul Constantin, un român stabilit în Italia de peste 22 de ani, care locuiește în Verona, regiunea Veneto, s-a ales cu o pagubă de peste 14.000 de euro. Mașina sa a fost dezmembrată peste noapte, iar cea care a observat a fost chiar soția sa.

Totul s-a întâmplat într-o noapte în care soția domnului Constantin parcase mașina în același loc ca de obicei, în fața fabricii unde lucrează. Când și-a terminat tura la șase dimineața, soţia românului nu a observat nimic, asta pentru că venise prin spatele autoturismului. Dar când a intrat în vehicul, nu a mai găsit volanul. Nu era singurul lucru care lipsea, s-a speriat, a ieșit și a văzut că practic îi lipsește tot ”botul” mașinii.

”Incredibil! Am publicat pe Facebook pozele cu mașina mea pentru a arăta ce mi s-a întâmplat, cerând ajutor, dar mi-au răspuns persoane din Padova, Milano și din multe alte provincii, spunând că același lucru li s-a întâmplat și lor.

E o nebunie! În acele zile mă întorsesem acasă pentru înmormântarea fratelui meu. Când am aflat de furt, am intrat pe site-urile unde sunt puse piese de schimb în vânzare și am găsit unele de la modelul meu de mașină, dar când am întrebat vânzătorul de unde proveneau, m-a blocat”, a declarat Constantin pentru un ziar italian.

Mașina lui Constantin era cumpărată în rate

Românul stabilit în Italia şi-a dorit foarte mult această maşină, un Mercedes 250 GLE din 2016, dar a reuşit să o cumpere abia acum doi ani. Nu reuşise cu banii jos, aşa că singura soluţie a fost în rate. Acum, pentru a o putea folosi din nou, va trebui să cheltuiască peste 14 mii de euro, având în vedere că dauna se ridică la această sumă.

”Asigurarea acoperă doar furtul total, dar nu și pe cel al unor componente, chiar dacă sunt esențiale pentru funcționarea acesteia, dar în orice caz parcă nu aș avea mașina. Am depus plângere, sperând că aparatele de supraveghere video poziționate lângă piață vor face lumină”, a mai povestit domnul Constantin, pentru larena.it.

