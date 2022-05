Incredibil! Cu ce se ocupă acum Cosmin Seleși, după ce a renunțat la televiziune

Cosmin Seleși, unul dintre cei mai cunoscuți actori și prezentatori de televiziune, ajuns la 44 de ani, a renunțat, de câteva luni, la cariera în televiziune. Fosta vedetă Antena 1 a investit într-un proiect personal, care începe să-și arate roadele.

Cosmin Seleși și-a înființat propriul band cu care cântă la diverse petreceri private, dar și la nunți și la botezuri. „Suntem 11 în total, cu mine în formație completă. Nu a fost ușor să-mi găsesc partenerii, din diverse motive și pretenții, de ambele părți. Mă bucur însă că am reușit să-mi duc la capăt acest proiect, la care lucrez de nouă sau zece ani. Am mizat aproape totul pe muzica românească a anilor `80, `90 și 2000. Am crezut că muzica asta poate spune și tinerei generații și am reușit să câștig pariul cu mine însumi. Pe alocuri am și reorchestrate unele piese, cu ajutorul celor din Cosmin Seleși Orchestra, dar în mare e vorba despre zeci de piese clasice care îmi sunt la fel de dragi ca atunci când le-am auzit prima dată”, afirmă Seleși pentru playtech.ro.

Cosmin Seleși: ”Construim o atmosferă deosebită”

Cosmin Seleși susține că e foarte mulțumit atunci când cunoscuți sau simpli anonimi își iau inima în dinți și-i fac confesiuni cu totul originale. „Vă spun sincer că nimic nu ne dă mai mult măsura lucrului pe care-l facem decât atunci când ne întâlnim cu declarații spontane. „Din lista noastră de melodii nu lipsesc o serie de șlagăre cu un impact formidabil de mare și astăzi. Avem, spre exemplu, „E bine, bine, e foarte bine”, cântecul Mirabelei Dauer, „O portocală”, cântată în original de Anda Călugăreanu, „Ani de liceu”, cu Stela Enache, „Hai vino iar în gara noastră mică!”, a lui Gabriel Dorobanțu sau „Noapte albastră” a celuilalt Gabriel, Cotabiță. Nu puteau lipsi nici celebra „Trecea fanfara militară”, a lui Dan Spătaru. Sau „Strada Popa Nan” și „Adio, deci pe curând”, a celor de la Pasărea Colibri. Cu toate acestea construim o atmosferă deosebită!”, mai spune Cosmin Seleși.

Cine e Cosmin Seleși

Cosmin Seleşi s-a născut la Zalău. Tatăl lui era actor, iar mama era merciolog. A venit în Bucureşti pentru visul de a deveni actor, iar înainte de acest lucru a făcut bişniţă peste graniţă, la unguri, pentru a-şi câştiga existenţa.

„Am lucrat un an într-un magazin de piese auto, dar înainte de asta, după terminarea liceului, făceam bişniţă la unguri. Vindeam Rom, creme Nivea, mai făceam un ciubuc, până m-am angajat la magazinul auto. Îmi era prieten patronul şi mi-a zis că are nevoie de un om, iar eu m-am dus”, a mărturisit Cosmin Seleşi, pentru adevarul.ro.

„Nici acum nu te poţi întreţine din teatru chiar dacă au mărit puţin salariile. Nu, sub nicio formă, făceam ciubucuri. Era în funcţie de cei care făceau castingurile. Dacă era cineva la agenţia de casting care te plăcea, aveai noroc să te cheme la casting, dacă nu te plăcea, nu prindeai nimic. Cum se practică şi acum. Sunt agenţiile de casting care au 15-20 de actori şi pe care îi roteşte, nimic altceva. Dacă mă întrebi pe mine, normal ar fi să-i aducă unui regizor 50 de actori pe un rol”.