Infecțiile care macină organismul, potrivit dr. Cezar. Problemele dentare pot evolua fără semne vizibile

„Există numeroase studii care arată că problemele cavității orale nu sunt doar locale, ci pot deveni factori implicați în apariția infarctului miocardic”, avertizează Dr. Cezar. Afirmația scoate la lumină o realitate pe care mulți pacienți o ignoră: ceea ce se întâmplă în gură nu rămâne în gură, iar consecințele pot ajunge până la inimă.

Sănătatea orală, o verigă esențială a sănătății generale

De cele mai multe ori, sănătatea orală este tratată superficial, ca o chestiune de estetică sau confort. Ne preocupă dacă dinții sunt albi, dacă zâmbetul arată bine sau dacă apare durerea. În realitate, cavitatea bucală este una dintre cele mai active zone ale organismului din punct de vedere bacterian. Aici se află sute de tipuri de bacterii, iar atunci când igiena este deficitară sau tratamentele sunt amânate, ele pot deveni agresive. Inflamațiile gingivale, cariile profunde sau infecțiile cronice creează un focar permanent de bacterii, care nu rămân izolate, ci pot pătrunde în sânge și pot afecta întregul organism.

Cum ajung problemele dentare să afecteze inima

Legătura dintre bolile gingivale și afecțiunile cardiovasculare nu mai este o ipoteză, ci o realitate documentată științific. Infecțiile cronice din cavitatea orală întrețin o stare de inflamație generalizată în organism. Această inflamație favorizează deteriorarea pereților vaselor de sânge și accelerează procesul de ateroscleroză, adică depunerea plăcilor de grăsime pe artere. În timp, arterele devin mai rigide și mai înguste, iar riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral crește semnificativ. Cu alte cuvinte, o gingie inflamată și netratată poate contribui, în ani de zile, la apariția unei boli cardiace grave.

Infecțiile „invizibile” care macină organismul

Una dintre cele mai periculoase caracteristici ale problemelor dentare este faptul că ele pot evolua fără simptome evidente. Multe infecții nu provoacă durere, nu dau febră și nu trimit semnale clare de alarmă. Ele acționează lent, dar constant, menținând organismul într-o stare de stres inflamator. Medicii au observat că această inflamație cronică este implicată nu doar în bolile cardiovasculare, ci și în diabet, afecțiuni respiratorii, complicații în sarcină și chiar în scăderea imunității. Practic, o problemă aparent minoră din cavitatea orală poate avea efecte în lanț asupra întregului corp.

De ce ajungem să neglijăm sănătatea orală

Mulți pacienți amână vizita la stomatolog din frică, lipsă de timp sau din convingerea că „dacă nu doare, nu e grav”. Această mentalitate este una dintre cele mai mari capcane. Dr. Cezar subliniază că durerea apare, de cele mai multe ori, când problema este deja avansată. În fazele incipiente, inflamațiile pot fi depistate doar prin controale regulate, iar tratamentul este mult mai simplu și mai puțin invaziv. Ignorarea semnalelor subtile, precum sângerarea gingiilor, respirația neplăcută persistentă sau sensibilitatea dentară, permite problemelor să evolueze până la stadii periculoase.

Prevenția, cea mai puternică formă de tratament

Menținerea sănătății orale nu se rezumă la periajul zilnic, deși acesta este esențial. Este nevoie de o rutină completă care să includă controale stomatologice periodice, igienizări profesionale, tratamentul prompt al cariilor și monitorizarea sănătății gingiilor. Fiecare control preventiv poate opri o problemă înainte ca ea să se transforme într-un risc major pentru sănătate. Prin prevenție, nu protejăm doar dinții, ci și inima, vasele de sânge și echilibrul general al organismului.

Concluzia medicului

Mesajul transmis de Dr. Cezar este unul ferm și susținut de dovezi științifice: sănătatea orală este inseparabilă de sănătatea generală. Neglijarea ei nu are doar consecințe locale, ci poate contribui la apariția unor afecțiuni grave, inclusiv infarctul miocardic. Un simplu control stomatologic, făcut la timp, poate însemna nu doar salvarea unui dinte, ci și protejarea vieții.