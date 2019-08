Informații-șoc din ancheta crimelor din Caracal. Trei persoane ar fi fost agresate de Gheorghe Dincă.

Prima victimă este femeia de 49 de ani care ar fi fost violată și bătută de criminalul din Caracal. Încă două victime ar fi depus declarații pentru agresiune. În urmă cu 10 ani, două fete aveau între 5 și 10 ani. La vremea aceea, familiile lor erau ajutate cu bani de Gheorghe Dincă. Părinții îi mai munceau prin curte sau mergeau la alții la muncă cu ziua, timp în care Gheorghe Dincă stătea cu copiii lor.

Acesta le-ar fi cumpărat fetelor dulciuri și vorbea cu ele, doar că în timpul acesta le punea filme pentru adulți și le abuza. Fetele au povestit cele întâmplate părinților, dar nu au fost crezute, potrivit Antena 3.

Una dintre victime este o femeie de 49 de ani

O femeie în vârstă de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plângere pe numele lui Gheorghe Dincă în care îl acuză pe acesta că a violat-o și lovit-o, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că o femeie în vârstă de 49 de ani a depus o plângere la Poliția din Olt pe numele lui Gheorghe Dincă. Femeia îl acuză pe acesta că a violat-o și bătut-o.

Potrivit Antena 3, nu victima a fost cea care a depus plângere la Poliție, ci oamenii legii au venit acasă la familia Bradosu, din localitatea Brâncoveni, și au întrebat de Marilena. Polițiștii nu au spus de ce o caută pe femeie, ci doar au dus-o la secție. (CITEȘTE ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL DE LA CARACAL. CU CE L-AU PRINS ANCHETATORII PE UNUL DINTRE VECINII LUI GHEORGHE DINCĂ)

“A venit la noi la poartă și i-a spus mamei mele dacă mă lasă să mă duc la sapă la porumb. Și eu m-am urcat în mașină și m-am dus cu el. Mașina era gri, cu geamuri fumurii, nu se vedea nimic. Am stat în spate că a zis că ușa din față nu se deschide.

Am ajuns la poartă la el, am mers în grădină. Am săpat porumbii până la 12.00. Atunci a venit, m-a tras de mână, mi-a sucit mâna și m-a tras de păr și m-a băgat în casă. După aia a zis să… S-a dezbrăcat și m-a abuzat. Am țipat și mi-a spus să tac că îmi dă în cap și mă omoară”, a povestit femeia pentru Antena 3.