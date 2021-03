Îngenuncheat de durere, Aurel Pădureanu nu are bani să își înmormânteze soția, pe Cornelia Catanga. Mara Bănică: “Este o moarte în mizerie”

Îngenuncheat de durere pierderii soției, Aurel Pădureanu i-a mărturisit Marei Bănică un amănunt cumplit: nu are bani ca să se ocupe de înmormântarea Corneliei Catanga. Jurnalista era bună prietenă cu regretata cântăreață de muzică lăutărească și vorbeau destul de des. În timpul declarațiilor făcute în dimineața acestei zile, Mara Bănică a rememorat momentul în care artistul a sunat-o și i-a dat vestea tristă.

Aurel Pădureanu nu are bani pentru înmormântarea Corneliei Catanga

Conform mărturiilor făcute de Mara Bănică, talentata artistă nu credea în existența virusului SARS-CoV-2. Aurel Pădureanu a rugat-o pe jurnalistă să îi dea numărul de telefon al lui Gigi Becali sau al Gabrielei Firea, pentru că își dorește să le ceară ajutorul pentru înmormântarea soției sale, Cornelia Catanga.

“Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze.

Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”, a declarat Mara Bănică în cadrul emisiunii “Star Matinal”

În cadrul interviului emoționant oferit de cunoscuta jurnalistă, ea a dezvăluit că regretata Cornelia Catanga obișnuia să o sune la orice oră din zi și din noapte.

“Noi dormeam, era 04.45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia» . I-am zis: «Linișteste-te» . Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a mai povestit Mara Bănică la matinalul care este difuzat la Antena Stars.

