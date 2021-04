Înmormântarea lui Nelu Ploieşteanu a fost anulată! Familia a refuzat să-i ridice trupul de la morgă. Ce se întâmplă cu Gabi Luncă

Răsturnare de situație în cazul morții lui Nelu Ploieșteanu. Familia acestuia a anulat înmormântarea, refuzând să îi ridice trupul de la morga Spitalului Floreasca.

Nelu Ploieșteanu s-a stins din viață în data de 2 aprilie. Artistul a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar pentru ceva timp a fost internat în stare gravă la Spitalul Floreasca din Capitală. Din păcate, virusul împreună cu alte afecțiuni pe care acesta le avea i-au adus moartea, lăsând un gol imens pe scena muzicii românești. (CITEȘTE ȘI: EROAREA CARE I-A COSTAT VIAȚA! CE AU ÎN COMUN DECESELE LUI NELU PLOIEȘTEANU, GABI LUNCĂ ȘI CORNELIA CATANGA)

Nelu Ploieșteanu trebuia să fie înmormântat duminică, 4 aprilie, însă familia a refuzat să ridice trupul neînsuflețit de la morgă. Aceștia își doresc ca artistul să aibă parte de o înmormântarea așa cum se cuvine, fapt pentru care au cerut autorităților un certificat, în care să scrie să Nelu Ploieşteanu nu suferea de virusul SARS-CoV-2 în momentul decesului.

Astfel, membrii familiei au făcut o cerere pentru autopsie la procurorul de serviciu din Sectorul 1, care a fost aprobată. Trupul neînsuflețit al celebrului cântăreț va ajunge la Institutul Național de Medicină Legală. Înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu este amânată până la rezultatul final al celor de la IML.

Ce se întâmplă cu Gabi Luncă?

Controverse au apărut și în legătură cu decesul artistei Gabi Luncă. Aceasta a decedat vineri, 2 aprilie, la Spitalul Județean Ilfov, după aproape două săptămâni în care medicii au încercat să o salveze. Cântăreața a fost răpusă de virusul SARS-CoV-2 și au existat zvonuri potrivit cărora înmormântarea acesteia trebuia să aibă loc pe 4 aprilie. (VEZI ȘI: GABI LUNCĂ A MURIT! ULTIMELE CUVINTE PE CARE REGINA MUZICII LĂUTĂREȘTI I LE-A SPUS FIICEI EI)

Însă trupul neînsuflețit al artistei se afla încă la morga spitalului Județean Ilfov, iar Rebeca Onoriu, fiica cea mică a cântăreței Gabi Luncă, a declarat că familia are termen până luni să meargă să-l ridice.

„Nu știu de unde vin informațiile astea! Mama mea va avea o înmormântare creștinească, așa cum am spus! Nu am acum puterea sa merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo și s-o aduc acasă. Aseară am fost cu sora mea și i-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Așa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat Rebeca Onoriu, pentru Click!

Sursa foto: Facebook