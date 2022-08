Instanța a decis! Dani Mocanu, obligat să plătească o amendă de 20.000 de euro după scandalul de la benzinăria din Pitești

Dani Mocanu are probleme serioase, după bătaia din benzinărie. Artistul care în prezent este arestat la domiciliu s-a ales cu o interdicție de cinci ani de a mai intra în orașul Târgu Mureș. Mai mult decât atât, instanța a mai luat o hotărâre care nu va fi deloc pe placul cântăreţului.

Dani Mocanu a fost acuzat de tenativă de omor în urmă cu câteva zile, după ce, a fost surprins pe camerele de supraveghere într-o altercaţie în care un bărbat a fost bătut cu bestialitate. Din acest motiv, el e nevoit să stea acum în arest la domiciliu.

Asta nu e tot! După mai multe investigaţii, instanța a decis astăzi să-i interdicția de a mai putea să mai intre în Târgu Mureș în următorii cinci ani, dar va trebui să plătească și o amendă de 20.000 de euro. Se pare că artistul a săvârșit infracțiunea de port fără drept de obiecte periculoase într-un alt scandal.

Ce spune tatăl lui Dani Mocanu despre problemele fiului său

Tatăl manelistul a explicat în cadrul unui interviu pentru RomâniaTV cum stă, de fapt, situaţia în ceea ce priveşte problemele pe care le are Dani Mocanu în prezent.

”Eu am fost la aeroport să-mi iau băieții și i-a oprit acolo direct. Eu vreau să am încredere în justiție să-și facă treaba bine, că au și ei familie, au copii. Să se gândească la problemele vieții la fiecare om. Că dacă faci unui om rău acela vine peste tine și peste familia ta. A fost sub control judiciar după problema din Târgu Mureș, nu avea nicio interdicție să părăsească țara, are ceva cu Târgu Mureș să nu vină în oraș. Am înțeles că ei aveau o filmare și ăștia au venit peste ei și îi provoacă. Mereu vin la mine diferite mașini care vor să facă ceva. Nu mai am încredere nici să merg pe stradă. Am fetiță, am copii și sunt disperat, faci totul pentru familia ta”, a spus tatăl lui Dani Mocanu pentru România TV.