Insula iubirii – sezonul 5, episodul 11 din 1 Iulie. Cine este primul bărbat care va pleca acasă: “O să îmi iau ședințe la psiholog”

În episodul 11 din Insula Iubirii, la Purimuntra, un concurent va primi o lecție și va fi primul bărbat trimis acasă, dar nu înainte de a realiza cu adevărat răul făcut celor din jurul lui prin comportamentul său egoist.

Deși cu o noapte înainte Aurel declara că este gata să ia o decizie, aceea de a rămâne alături de fosta lui iubita, venită în calitate de ispită pentru el în acest sezon, întâlnirea de doar 24 de ore cu Dana, cea cu care a făcut nunta la Purimuntra, îl va face să uite de promisiunile făcute.

Pus față în față cu cele două femei din viața lui, concurentul Insula Iubirii va pierde tot ceea ce crede că a câștigat printr-un joc duplicitar, la fel de bine jucat în fața celor două, nepăsându-i de speranțele pe care le creează sau de durerea pe care o poate provoca.

“Mă simt vinovat, o să îndrept lucrurile. Îmi voi lua și câteva ședinte la psiholog”, va fi reacția bărbatului care nu s-a ferit până în acel moment să umilească orice femeie din viața lui.

Dacã va învăța ceva din această experiență și dacă reacția lui va fi una sinceră, telespectatorii vor putea afla urmãrind cea mai nouã ediţie Insula Iubirii, în aceastã searã, de la 20:00, la Antena 1.

Cum a ajuns Alexandra, fosta iubită a lui Aurel, să fie ispită la Insula Iubirii

Au trecu mai bine de doi ani de când Alexandra și Aurel s-au despărțit, iar acum aceasta joacă rolul de ispită la ”Insula Iubirii”. Pentru că Aurel trebuia să primească o lecție după cât de mult a făcut-o să sufere, frumoasa blondină s-a hotărât să meargă în Thailada.

”Așa se întâmplă în orice relație, unul iubește mai mult. Eu m-am vindecat într-un an și jumătate. Acum nu mai e nimic, m-am liniștit”, a mărturisit ea.

De asemenea, ea a dezvăluit că acum iubește din nou. După ce s-au difuzat imaginile cu cei doi din emisiune, Alexandra și-a asumat noua relație.

”Acum șase luni am găsit pe cineva și sunt foarte fericită, el are tot ce nu au 90% din bărbați: respect, știe să fie atent cu o femeie, este foarte drăgăstos, este sincer și real. Unii m-au criticat, alții m-au felicitat….dar contează ce simt eu cu adevărat. O șansă reală nu i-aș mai da niciodată! (lui Aurel, n.r.). M-am convins de tot ce era de convins în emisiune și după. El nu era chiar așa alături de mine, era mai temperat, îl mai trăgeam de mânecuță…

Cu actualul meu iubit..am fost colegi, am avut așa mici încercări, eram micuți. Ne cunoaștem de 11 ani, noi am tot vorbit ca prieteni și am zis să ne dăm o șansă. Mi-am făcut un trandafir pe spate pentru că de fiecare dată când ne vedem, îmi aduce câte un trandafir. Nu locuim împreună, urmează. Nu vreau să las timpul să treacă, pentru că e bine să faci cum simți. M-a lăsat cu cicatrici, dar actualul meu iubit m-a ajutat să trec peste și să am încredere” a spus Alexandra, la „Agenția VIP”.