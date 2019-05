„Io mă retrag, doamnă”! Cum a fost umilit un taximetrist din București de o clientă

Dacă până acum ne-am obișnuit să auzim povești despre clienți umiliți de taximetriști, iată că o bucureșteancă a reușit să întoarcă foaia și a pus la punct un șofer de taxi mult prea ”selectiv”.

Cum noua lege a taximetriei a redus semnificativ numărul șoferilor care oferă astfel de servicii, cei rămași ”pe baricade” au ajuns să fie selectivi cu clienții într-un mod total nejustificat.

Dovadă o face experiența unei bucureștence care a urcat într-un taxi aparent disponibil, pentru că avea becul verde aprins, însă care ”vâna” de fapt clienți pe distanțe agreate doar de el.

De data aceasta nu a dat peste cine nu trebuie, și-a spus probabil în gând, la finalul cursei, șoferul de taxi. Clienta lui l-a umilit în ultimul hal, total justificat, pentru refuzul inițial de o transporta la destinația dorită.

”Vineri, 17 mai 2019, ora 19,00.

Eram pe Calea Călărașilor pe lângă megaimajul de la Delea Nouă. Soare, eu destul de veselă, așteptam un taxi. E o stație acolo.

Preț de o țigară. Nu apare niciunul. Plec la troleu. Cât am așteptat la semafor apare un taxi, liber, fac semn, oprește, urc.

Dau bună seara și îi spun adresa.

Ce să vezi!

Începe circul!

Șoferul: Io mă retrag doamnă, nu merg în partea aia, ci în ailaltă.

Eu mă fac că nu aud și îi mai spun adresa.

Ăsta, deja nervos zice: vă rog să coborati, mă retrag.

Eu (în gând, p… s-o crezi tu) cu voce tare îi spun: ați oprit, erați liber aveți obligația legală să faceți această cursă. Dacă voiați să vă retrageți, ceea ce e de înțeles, trebuia să 1) nu aveți becul verde activat și 2) să nu opriți la semnul meu.

Șoferul: nu merg doamnă unde ați spus! Mă retrag. Nu știți dvs legea mai bine ca mine!

Eu: aveți ghinion! Chiar o știu! Așadar, aveți următoarele variante: fie ne oprim la prima secție de poliție, fie mergeți la adresa indicată. De coborât nu cobor!

A mai făcut mici crize de nervi. S-a isterizat că i s-a stricat motoru’, nu mai pornește. I-am spus să se potolească și să cheme prin statie alta masina. Apoi mi-a zis ca lucrează de 12 ore si poate face un accident. I-am zis ca e ok, murim amandoi, tot fo 12 ore am lucrat si eu (sunt nebună, știu). Într-un final i-am spus să se potolească și să pună mâna să-și facă meseria.

Culmea e că s-a liniștit. Chiar cred (acum) că e un șofer ok.

Da’ uite cum ne smintesc vremurile ăstea!

Ajungem la adresa indicată de mine. Oprește. Se uită la mine așteptând banii.

Eu: bonul fiscal, vă rog!

Deja îmi era teamă că face o altă criză de nervi.

Mi-l înmânează într-un final.

22, 88 lei.

Fix atât am plătit.

Cu 88 de bani în coadă.

Mi-a urat o seară bună!

Eu la fel!

De data asta nu îl reclam. Doar pun poze!

Ce vreau să vă spun, hai să cheltuim umpic din timpul nostru și să-i determinam să respecte legea taximetriei.

În definitiv, ei și-au dorit asta, nu?”, a scris Dorina la finalul postării acestui incident pe pagina ei de Facebook.