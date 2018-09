Ioan Andone: „Voluntariul nu va retrograda!”

Ioan Andone, managerul general al formației FC Voluntari, „lanterna roșie” a ligii I s-a arătat convins că ilfovenii vor reuși să evite retrogradarea în acest sezon competițional.

Andone crede că Voluntariul ar fi meritat victoria în meciul din runda a X-a pe care l-au terminat la egaliatet, scor 1-1 cu FC Botoșani.

„N-am făcut o partida rea, dar am făcut şi greşeli. Acum nu trebuie să vorbim de ghinion, că nu scăpăm de el. Ultimele două meciuri le ştiţi, am făcut un egal şi o înfrângere. Nu ştiu, undeva se intâmplă ceva. Era un moment bun să câştigăm. Am fi câştigat pe merit. Schimbând 17 jucători, te aştepţi ca relaţiile de joc să sufere. Dar mă aşteptam până la urmă la mai multe victorii. Mai greşeşti, dar la noi, orice greşim, suntem taxaţi. Asta e problema. E foarte greu că nu vine prima victorie. În ultimele jocuri puteam face mai multe puncte. Greşim undeva”, a declarat Ioan Andone la Telekom Sport.

După 10 runde scurse din acest sezon, FC Voluntari a rămas fără victorie în campionat fiind cu 4 puncte. De partea cealaltă formația lui Costel Enache a rămas cu un singur succes șși șase remize în actualul sezon și cu 9 puncte se află pe loc de baraj iar etapa următoare va primi pe teren propriu vizita formației Dinamo București.

Programul etapei a X-a Liga I

Dinamo București – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-0

FC Voluntari – FC Botoșani 1-1

Duminică, 30 septembrie

ora 16:00 Gaz Metan Mediaș – Politehnica Iași

ora 18.00 Viitorul – Astra

ora 21:00 FC Hermannstadt – FCSB,

Luni, 1 octombrie

ora 18:00 Concordia Chiajna – Dunărea Călărași

ora 21:00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Craiova