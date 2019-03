Ioan Becali, dezvăluiri din închisoare: “Am refuzat să stau cu violatori, homosexuali și pedofili!” Cum i se adresau deținuții

Ioan Becali a făcut închisoare după ce a fost condamnat în „Dosarului Transferurilor”. Perioada petrecută după gratii nu l-a șocat deloc pe fostul impresar, care s-a acomodat rapid printre deținuți. A refuzat, însă, să aibă colegi de cameră violatori, homosexuali și pedofili.

„Nu a fost niciun şoc. Să nu credeţi că… Exact cum vă spuneam şi înainte să fiu condamnat. Acolo nu e un loc unde cresc tigri, elefanţi şi aşa mai departe. E un loc de detenţie. Eu am făcut o detenţie civilizată. Aveam un pat, o saltea pe care mi-o aduceam. Medicul mi-a prescris să îmi iau o anumită saltea. Eu nu am avut privilegiul de a ieşi afară pentru a lucra, cum au avut alţii.

Am văzut şi multe discuţii… E adevărat, am fost pus într-o anumită parte a penitenciarului, unde erau persoane… Nu am stat cu criminali. Mai era câte un hoţ de buzunare, hoţ de telefoane. Am refuzat să stau cu violatori, am refuzat să stau cu homosexuali, pedofili. Am vrut să stau cu oameni cu probleme economice, oameni cu câte un accident de circulaţie.

Condiţiile nu erau cele care se vorbeau la televiziuni. Şi într-o casă nouă mai găseşti câte un viermişor… Nu a fost o tragedie. Acolo nu se moare. Acolo trebuie să fii bărbat. Acolo am jucat şi tenis cu piciorul. Acolo jucam şi tenis de masă, am jucat turneu de table, de şah. Am făcut şi alergare pe bandă. După ce am fost operat de hernie inghinală, a trebuit să fac recuperare. Nu am fost undeva unde erau tigri, lei, leoparzi. În detenţie au fost preşedinţi, oameni care au câştigat premiul Nobel. Nu e o tragedie, nu te mănâncă fiarele sălbatice acolo„, a spus Ioan Becali potrivit Telekom Sport.

Giovani Becali a dezvăluit că era respectat şi după gratii. „De aia mi s-a zis Don Giovani sau Boss. Eu respectam pe toată lumea şi eram respectat. Erau şi nişte băieţi din Ferentari acolo, care se ocupaseră cu droguri, dar e vorba cantităţi mici. Şi cu ei stăteam, glumeam. Unuia i-am dat un tricou cu Dinamo, cu numele lui pe spate, altuia i-am dat un trabuc. Nu am făcut diferenţieri…Mai râdeam, mai glumeam”, a încheiat Ioan Becali.