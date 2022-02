Ioana Filimon a recunoscut! Care este motivul real pentru care s-a despărțit de iubitul ei: ”Am făcut și eu greșeli”

Ioana Filimon și-a deschis sufletul și a vorbit despre despărțirea de iubitul ei. După ce a fost descalificată din competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Vedeta a dezvăluit tot!

Deși părea că are o viață lipsită de griji, un iubit care o respectă și o afacere prosperă, se pare că viața sentimentală nu era atât de roz pe cât se credea. Invitată în cadrul unei emisiuni, Ioana Filion a recunoscut că s-a despărțit de iubitul ei, dar a povestit și motivele reale pentru care s-a ajuns la ruptură:

(VEZI ȘI:DE CE A FOST DESCALIFICATĂ IOANA FILIMON DE LA BRAVO, AI STIL? MOTIVUL DELICAT PENTRU CARE A FOST DATĂ AFARĂ DE LA KANAL D FĂRĂ DREPT DE APEL)

„În orice relație nu există doar un vinovat.(…) Nu vreau să vorbesc, hai să fim veseli, să zâmbim.(…). Vorbeam cu cineva ca fapt divers. Nu cred că trebuie să stai un an să suferi, să jelești, pentru că e mult mai rău, dar totuși trebuie să stai puțin să gândești unde ai greșit și ce ai greșit ca să știi pe viitor, să nu mai repeți sau măcar să conștiențizezi greșeala făcută”, a declarat Ioana Filimon.



Ioana Filimon: ”Am făcut și eu greșeli”

Ca și concluzie, Ioana Filimon știe unde și cum a greșit și își dorește ca fiecare experiență din viața ei, plăcută sau mai puțin plăcută, să fie o lecție pentru viitoarele relații:

(…) Despărțiri, împăcari au tot fost, nu e ca și cum a început la mine și se termină la mine. Sper ca toate experiențele din viață să fi fost o lecție pentru mine și nu doar asta, de-a lungul vieții, toate greșelile pe care le-am făcut.

Am făcut și eu greșeli, nu e om fără greșeală, aș fi ipocrită să spun asta, dar important e că știu ce am greșit și unde am greșit și sper să nu mai repet.”, a declarat Ioana Filimon la emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D.

Sursa foto: Arhivă CANCAN