Ioana Ginghina, secretul siluetei. La ce alimente a renunţat actriţa

Ioana Ginghină a dezvăluit care este secretul siluetei sale. Vedeta a mărturisit faptul că, în urmă cu mai mulţi ani se îngrășase din cauza unor probleme hormonale, însă a reuşit să scape de kilogramele în plus. Iată ce alimente a scos actriţa din meniul zilnic.

Ioana Ginghină arată impecabil la 44 de ani. Actriţa s-a transformat spectaculos în ultima vreme şi este foarte mândră de felul în care arată acum. În cadrul unui interviu, şatena a explicat cum a reuşit să scape de kilogramele nedorite, dar şi cum se menţine.

„De 4 ani mă mențin la greutatea asta ideală. Mă urc pe cântar zilnic și am grijă la alimentație. Am două mese pe zi: dimineața și pe la 15-16, atât. La mine nu există ronțăieli între mese, nici măcar o alună. M-am educat atât de bine, încât pur și simplu nu-mi cere corpul”, a declarat Ioana Ginghină pentru click.ro.

Pe lângă faptul că are grijă la ceea ce mănâncă, Ioana Ginghină a recunoscut faptul că şi sportul o ajută. Fosta soție a lui Alexandru Papadopol şi-a făcut acasă propria sală de fitness.

„Am trăit de mică în casă cu un om care a făcut sport și a mâncat sănătos. Anul acesta, tata face 79 de ani și în continuare merge mult cu bicicleta sau pe jos, înoată, e extrem de activ. El îmi e exemplu. Așadar, și eu fac aproape zilnic 30-40 de minute de mișcare. Am amenajat acasă o minisală cu bicicletă eliptică, stepper, bancă de abdomene, greutăți și tot felul de curele și mingi. După o vârstă, dacă îți dorești să arate bine carnea pe tine, e bine să faci sport ca să accelerezi metabolismul”, a mai spus vedeta pentru sursa ciatată.

La ce alimente a renunţat actriţa

Mai mult decât atât, actriţa a mărturisit că de aproximatic 5 ani a renunţat la carne, iar de când a făcut acest pas se simte mult mai bine. Se pare că, fiica ei, Ruxi, a fost prima care a renunţat la acest aliment.

„Eu țin toate posturile mari, plus miercurea și vinerea. Am observat că în timpul posturilor mă simt bine, ușoară, iar când introduc brânzeturi sau carne am arsuri, probleme digestive. Ruxi (n.r. – fetița ei) s-a lăsat de carne cu un an înaintea mea”, a declarat Ioana.

Sursă foto: Instagram