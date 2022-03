Ioana Grama, despre traumele din copilărie. Cum o afectează în prezent: „A fost greu și deloc plăcut”

Ioana Grama şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu recent şi a vorbit despre traumele care au marcat-o în copilărie. Bruneta a povestit că are în continuare nevoie de terapie pentru că divorţul părinţilor i-a lăsat urme adânci în suflet.

Ioana Grama a trăit pe propria sa piele experienţa divorţului. În 2019, cunoscuta influenceriţă şi Alex Tăgurean s-au căsătorit civil, însă după doar doi ani cei doi au luat-o pe drumuri separate.

Ioana a mărturisit în podcastul lui Radu Țibulcă faptul că nu şi-a dorit ca fiica sa să treacă prin aceleaşi momente grele pe care le-a trăit ea în copilărie.

Bruneta a dezvăluit cât de mult a afectat-o separarea propriilor părinți, dar şi faptul că a devenit o victimă în lupta acestora pentru custodie.

“Și ai mei au divorțat când aveam o vârstă fragedă și la fel a fost. S-a judecat în tribunal care să mă câștige, cine să plătească pensia și a fost super-traumatizant pentru mine.

A fost greu și deloc plăcut, mai ales că sunt lucruri care mă afectează în ziua de azi, involuntar, bineînțeles, pe care le descoperi. Fac terapie, e o nouă modă, mi se pare că toată lumea face terapie, dar chiar te ajută terapia și chiar o recomand tuturor oamenilor care nu sunt pe deplin bine cu ei.

Și am descoperit, prin intermediul terapiei, câte experiențe din trecut mă afectează în prezent. Ăsta a fost și motivul pentru care am luat decizia de a ne despărți, decizia asta a fost mai mult pentru Ayana, pentru că nu îmi doream să crească cu traume și de asta încercăm și ne reușește deocamdată, să rămânem prieteni și s-o creștem cât se poate de bine împreună!”, a mărturisit Ioana Grama, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Ioana Grama a anunţat că se desparte de tatăl copilului său pe reţelele de socializare

Anunțul a fost făcut de influenceriță pe contul său de Instagram, specificând că își dorește discreție. Nu s-a pus problema unor infidelități, dar au fost câteva momente dificile care i-au făcut să ia această decizie radicală.

”Vreau să vă anunț că, de ceva vreme. Eu cu Alex nu mai formăm un cuplu, însă formăm o familie pentru tot restul vieții. Am fost bincuvântați cu cel mai minunat copil pentru care suntem recunoscători în fiecare secundă a vieții noastre. A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești. Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana.

Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susținem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum. Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect”, a scris Ioana Grama pe contul ei de Instagram.

Sursă foto: Instagram