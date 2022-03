Ionuț Badea acuză arbitrajul după primul eșec ca antrenor al Aradului: „Nu mai am ce să comentez!”

Ionuț Badea, antrenorul principal al formației UTA Arad, a acuzat în termeni duri arbitrajul la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o pe „Ilie Oană” din Ploiești cu Chindia Târgovişte, scor 1-0, partida disputându-se în prologul rundei 29 a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Daniel Florea (min.87), după ce inițial portarul Florin Iacob a respins penalty-ul executat de târgoviştean. Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a afirmat la sfârșitul meciului că din punctul său de vedere nu se impunea penalty la duelul dintre Daniel Florea şi fundaşul brazilian Erico Da Silva.

„Nu a fost penalty. Sunt profund dezamăgit de acest lucru. Am întâlnit o echipă despre care știam că se apară bine. Totul a culminat cu această fază în final la care nu am ce să mai comentez. De multe ori, Chindia Târgoviște a fost văduvită de multe situații de arbitraj. Acum, a venit compensarea. Echipele și-au dorit să joace și acesta este un lucru bun, dar, când vine o asemenea alterare din partea acestor oamenii, nu mai am ce să comentez. Am creat ocazii de gol, avem această situație de finalitate pe care nu o ducem la capăt, dar nu putem controla totul. Pentru că jucăm din trei în trei zile, apare o lipsă de concentrare și se pot întâmpla și ratări”, a declarat Ionuț Badea după meci.

În urma rezultatului, UTA a rămas pe locul 8 cu 37 de puncte, în timp ce Chindia se află pe locul 12 cu 32 de puncte.