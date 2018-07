Ionuț Badea: „Nu am putut reacționa!”

Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna a declarat la finalul meciului pe care elvii săi l-au terminat nedecis, 1-1 cu Viitorul pe teren propriu, că a simțit pe final pericolul ca aceștia să fie egalați însă nu a putut reacționa având în vedere că s-a confruntat cu probleme de lot pentru acest meci.

„E o situaţie de final pe care nu reuşim să o gestionăm. Dar eu zic că ne-am adaptat, în faţa unei echipe cu cel mai bun dinamism şi posesie din Liga 1. Am încercat să îi combatem şi să punctăm pe contra-atac. Pe final, am avut senzaţia că e firav acest avantaj. Nu am putut reacţiona şi din cauza accidentărilor. Astfel, rezultatul pot să spun că e echitabil, chiar dacă am condus până în minutul 89. Marc are tot felul de execuţii. Şi în finalul sezonului trecut, la Botoşani, a făcut o fază excelentă. El înţelege că sunt situaţii de joc în care trebuie să te comporţi precum un mijlocaş sau un atacant”, a mai spus tehnicianul Chiajnei, întrebat despre reușita de senzație a lui Marc”, a declarat Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna.

Ilfovenii au deschis scorul prin Andrei Marc (min. 32), cu un şut superb la vinclu, însă reușita sa a fost precedată de un fault în atac. Viitorul a egalat prin francezul Lyes Houri (min. 89), introdus de Gheorghe Hagi în minutul 71.

Este primul puncte pe care atât Concordia Chiajna cât și Viitorul Constanța l-au bifat în aceeastă ediție a Ligii I, cele două formații fiind învinse în prima etapă de Mediaș respectiv Călărași.