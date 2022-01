Ionuţ Cercel, strigăt disperat după moartea lui Petrică Cercel. Şi el este grav bolnav

Dramele din viața artistului Ionuț Cercel nu s-au terminat. La cinci luni de la moartea tatălui său, Petrică Cercel, cântărețul încă se confruntă cu probleme mari de sănătate. Ce i-au interzis medicii să facă?

În luna septembrie a anului 2021, tatăl lui Ionuț Cercel s-a stins din viață. Petrică Cercel a trecut în neființă la vârsta de 53 de ani. Familia a trecut prin momente extrem de grele, iar, la scurt timp, pe internet a apărut un videoclip dedicat tatălui său. În perioada sărbătorilor de iarnă, Ionuț Cercel a împodibit bradul de Crăciun cu gândul la tatăl lui, iar pe una dintre crenguțe chiar a agățat un glob în care apare o fotografie cu celebrul artist.

În toată această perioadă, însă, fiul lui Petrică Cercel, Ionuț, s-a confruntat cu probleme de sănătate. Tânărul, de aproximativ trei ani, nu mai are voie să își forțeze vocea. În cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena 1, Ionuț Cercel și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat. Chiar dacă nu poate să își folosească vocea pentru a cânta, Ionuț Cercel este sigur că se va reîntoarce pe scenă.

”Am o perioadă de trei ani de zile în care nu mai cânt cu vocea pentru că am avut niște probleme de sănătate vocale și am fost nevoit să mă opresc pentru o perioadă pentru care nu știu să spun. (…) Am fost la mai mulți doctori, dar n-au știut să-mi dea un răspuns concret. Sunt conștient că Dumnezeu mă va aduce din nou pe scenă”, a declarat Ionuț Cercel în emisiunea de la Antena 1.

Petrică Cercel a murit la vârsta de 53 de ani

Petrică Cercel a murit, după ce a stat internat mai multe zile în spital, în urma infectării cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Anunțul trist a fost făcut la numai 3 zile de când CANCAN.RO a stat de vorbă cu fiul artistului, Ionuț Cercel, care ne povestea, cu bucurie, că analizele tatălui său au ieșit mai bine și că medicii îi spun lucruri bune despre starea sa de sănătate, după ce contractase COVID-19. Din păcate, organismul artistului a cedat.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România. Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile.

A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine. Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fără să se gândească la faptul că, în numai 3 zile, își va plânge tatăl.

Sursă foto: Arhivă Cancan