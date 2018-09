Ionuț Radu: „Suntem neînvinși, merităm să ne calificăm, suntem cei mai buni!”

Ionuț Radu, căpitanul selecționatei Under 21 a României, a fost eroul reprezentativei pregătite de Mirel Rădoi.

Goalkeeperul naționalei a apărat un penalty în minutul opt de prelungiri și a adus României toate cele trei puncte din duelul cu Portugalia, scor 2-1, rezultat în urma căruia selecționata U21 este din ce în ce mai aproape de calificarea la Campionatul European, prima după două decenii de absență.

„A fost un moment intens, am simțit că timpul stă în loc, dar, cel mai important, am simțit că toți colegii și toți oamenii din staff sunt alături de mine. Am fost eu și adversarul, față în față, dar nu m-am simțit singur. Am fost România și pot spune că acel penalty a fost apărat de toată echipă, de o țară întreagă, nu doar de mine. Am un sentiment de mândrie, mândrie că sunt român, o bucurie imensă, dar sunt conștient că nu s-a terminat încă. Mai avem trei meciuri și trebuie să ne calificăm. Suntem neînvinși, merităm să ne calificăm, suntem cei mai buni. Avem mare încredere în perspectiva celor trei partide care vor urma. Suntem România, suntem buni, nu trebuie să ne fie frică de nimeni. Suntem o echipă și luptăm împreună! Suntem niște norocoși că avem posibilitatea de a face atâția români fericiți. E timpul nostru, e momentul să ne calificăm și să demonstrăm cine suntem și din ce suntem făcuți! Luptăm pentru noi, luptăm pentru România”, a declarat ionuț Vlad după meciul din Portugalia.

Iată progrmaul meciurilor care au mai rămas de disputat:

11 septembrie:

România – Bosnia-Herțegovina, Elveția – Liechtenstein, Țara Galilor – Portugalia

11 octombrie

Liechtenstein – Portugalia

12 octombrie

România – Țara Galilor

16 octombrie

România – Liechtenstein, Portugalia – Bosnia-Herțegovina, Țara Galilor – Elveția