Ionuţ Rusu de la America Express s-a iubit cu Viviana Sposub! Scandal uriaş la despărţire cu o influenceriţă celebră

Ionuț Rusu de la America Express a avut o relație cu Viviana Sposub, însă nu mulți au știut despre această legătură amoroasă. Concurentul de la Antena 1 și fosta asistentă TV au avut o idilă în urmă cu mai mulți ani, iar despărțirea a fost cu scandal. În idila lor ar fi intervenit o influenceriță cunoscută! Detaliile se află mai jos, în articol.

George Tănase și Ionuț Rusu au pornit, împreună, pe Drumul Soarelui, la America Express. Cei doi concurenți formează o echipă puternică, aspect văzut chiar în concurs, reușind să câștige, într-una dintre edițiile trecute, cea de-a doua amuletă. Puțini sunt cei care știu, însă, că Ionuț Rusu de la America Express a avut o legătură amoroasă cu Viviana Sposub. Idila, însă, nu a durat foarte mult timp, la mijloc intervenind o cunoscută influenceriță. Despărțirea s-a lăsat cu scandal, iar despre acest aspect a vorbit chiar fosta asistentă TV, la o emisiune în care se prezintă moda.

Ionuţ Rusu de la America Express și Viviana Sposub au format o relație

În urmă cu mai mulți ani, Ionuț Rusu de la America Express și Viviana Sposub au format o relație. Concurentul de la Antena 1 și fosta asistentă TV s-au iubit în secret, însă despărțirea s-a lăsat cu scandal, la mijloc intervenind Ruxi Opulență. Cele două tinere au fost apropiate, mai ales în perioada în care bruneta a avut o relație cu tânărul actor.

Despre disensiunea care a avut loc între cei trei s-a vorbit chiar în cadrul emisiunii Bravo, Ai Stil! de la Kanal D. În show-ul stației turcești s-a adus în discuție, într-una dintre ediții, despre acest episod. Viviana Sposub a mărturisit care a fost motivul central al despărțirii de Ionuț Rusu de la America Express. Actorul în vârstă de 31 de ani este unul dintre prietenii apropiați ai influenceriței. Despărțirea dintre Viviana și Ionuț a avut loc într-o vacanță, iar Ruxi Opulență ar fi fost implicată direct.

„Se crease o relație foarte frumoasă între noi trei, el fiind cel mai bun prieten al lui Ruxi. Mergeam în vacanțe împreună, la petreceri. Eram că o gașcă. Prietena cea mai bună și iubita se înțeleg atât de bine, era foarte frumos, dar până într-o vacanță când el mi-a greșit cu ceva, Ruxi mi-a luat mie apărarea și ei doi au ajuns să se certe. Ei doi s-au certat și a dat vina pe Ruxi că de ce se bagă în oala noastră și în momentul ăla am rupt-o: «Eu nu mai am ce discuta cu voi, vreau să mă retrag»”, a spus Viviana Sposub.

Viviana: „Nu am mai discutat pe niciun subiect de atunci”

În continuare, Viviana Sposub a mărturisit că ar fi încercat să discute cu Ruxi, însă influencerița nu și-ar mai fi dorit.

„Eu am încercat să vorbesc cu Ruxi și ea nu și-a mai dorit. Nu poți să tragi la infinit de un om dacă nu își mai dorește. Da, îi mai dădeam mesaje. Noi am încheiat socotelile, dar eu și el ne-am reluat relația și atunci s-a creat acea situația ciudată. Ei nu mai erau prieteni, dar lucrau împreună. Eu cu ea nu am mai discutat pe niciun subiect de atunci…”, mai relatase fosta iubită a lui Ionuț Rusu de la America Express.

