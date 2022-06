Iordănescu jr. anunță schimbări în primul 11 pentru jocul cu Bosnia-Herțegovina: „Vrem să aducem prospeţime în echipă!”

Selecționerul primei reprezentative a României, Edward Iordănescu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că va opera mai multe schimbări în primul 11 pe care îl va trimite pe teren în disupta cu Bosnia-Herțegovina.

„Am văzut meciurile precedente şi în opinia mea Bosnia-Herţegovina este o echipă cu mult potenţial. Are în lot jucători cu nume, cu mulţi ani la cluburi puternice din Europa. Când ai jucători care evoluează la Milan, Inter sau în trecut la Roma, Juventus şi Marseille spune multe. Cred că meciul va fi deschis oricărui rezultat. Am încredere că putem transforma un moment negativ într-unul pozitiv, dar sunt convins că vom avea parte de o opoziţie puternică din partea Bosniei. Cu siguranţă vor fi schimbări în primul nostru unsprezece. Vrem să aducem prospeţime în echipă şi jucători care mental nu au fost mai puţin afectaţi de ultimul rezultat. Vrem să vedem toţi jucătorii şi chiar dacă vom avea parte tot de un rezultat negativ cunoaştem direcţia în care trebuie să mergem şi că trebuie să muncim foarte mult. Aşa că nu avem un plan B. Am făcut o analiză şi am o părere, dar nu ar fi profesionist să fac comparaţii între Muntenegru şi Bosnia. Dar pot să spun că Bosnia e foarte arţăgoasă, combativă, o echipă care dă totul şi care încearcă şi un fotbal pozitiv, de construcţie. Mie mi-a plăcut, chiar dacă nu toate rezultatele lor au fost cele mai bune”, a declarat Edward Iordănescu, selecționerul României.

După 0-2 în Muntenegru, acesta va fi cel de-al doilea joc dintr-o serie de patru partide pe care prima reprezentativă le va susține în iunie, celelalte două fiind cu Finlanda (11 iunie, ora 21:45, stadion Rapid-Giuleşti) şi cu Muntenegru (14 iunie, ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti).

Partida Bosnia – Herțegovina – România, va avea loc astăzi, de la ora 21:45 și va fi în direct pe Antena 1

Echipe probabile Bosnia-Herțegovina – România

Bosnia-Herțegovina: Sehic – Gazibegovic, Ahmedhovic, Hadzikadunic, Kolasinac – Hotic, Pjanic, Prcic – Stevanovic, Dzeko, Krunic.

România: Niță – Manea, Burcă, Rus, Bancu – Olaru, Crețu, Marin – Ivan, Alibec, Mitriță