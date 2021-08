Ireal câți dolari cere Carmen Harra ca să-ți „ghicească” viitorul. Te taxează la minut!

Cunoscută sub numele de Carmen Mureşan, clarvăzătoarea Carmen Harra, în vârstă de 65 de ani, locuieşte de mai mulţi ani în Statele Unite. Aceasta se poate lăuda cu o viaţă lipsită de griji și două proprietăți pe care le deține în Florida şi în New York.

Carmen Harra încasează sume impresionante de bani, aceasta având un unorariu consistent, pe oră, pentru consultanțele pe care obișnuiește să le ofere. Cine vrea sa se sfătuiască cu ea, trebuie să scoată din buzunar sume între 400 și 600 de lei, adica peste 100 de dolari pe oră.

Câți bani cere Carmen Harra pe o ședință

„În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuți oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri”, a declarat Carmen Harra.

În plus, vedeta încasează bani din drepturile de autor. „Eu cum am publicat primele cărţi, am luat sute de mii de dolari pe drepturi de autor. Cărţile se plătesc, au mers foarte bine. Avansuri de foarte multe de sute de mii de dolari. Prima mea carte s-a produs în 20 de limbi… Încă primesc bani”, a adăugat ea.

Cine e Carmen Harra

Carmen Harra și-a făcut deja un renume mondial în domeniul clarviziunii. În România, aceasta a debutat ca și cântăreață, încă din anii 1970. Pe parcurs și-a descoperit însă și alte calități și astfel, după ce s-a mutat în Statele Unite ale Americii, în 1983, a început să fie pasionată și de scris.

În anul 2003 a publicat prima sa carte, ”Everyday Karma”. Aceasta s-a dovedit a fi un bestseller și a ajuns să fie tradusă în peste 20 de limbi. Ușor, ușor,Carmen Harra a început să devină cunoscută și pentru calitățile sale în a prezice viitorul. În SUA, unde locuiește aceasta în prezent, a făcut ședințe și cu mai multe staruri de peste ocean. În această situație, nu este de mirare că prețurile pe care le cere Carmen Harra pe ședințe sunt destul de piperate.