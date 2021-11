Ireal ce a descoperit o pensionară la un târg de vechituri. Valorează milioane!

O femei în vâstă de 70 de ani a făcut o investiţie în urmă cu câţiva ani. Mai exact aceasta a cumpărat o piatră preţioasă, însă nu ştia exact cât este valoarea sa reală. Bătrâna nu îşi mai aminteşte suma pe care a plătit-o şi nici de unde a luat-o, dar nu ştia nici faptul că e un diamant care costă nici mai mult, nici mai puţin de 2,4 milioane de euro.

Se pare că, pensionara a găsit diamantul printre alte obiecte cumpărate de la târgurile de vechituri de-a lungul anilor, după ce a făcut curățenie în casa în care locuieşte.

Mai mult, bătrâna a vrut chiar să arunce diamantul, crezând că este vorba despre o bucată de sticlă. Norocul său a fost un vecin care a sfătuit-o să ducă obiectele găsite la un evaluator de la o casă de licitații.

„Doamna a venit cu o geantă de bijuterii, dar doar pentru că noi îi eram în drum, deoarece avea o altă întâlnire în oraș. A scos o cutie în care era verigheta ei și o serie de bijuterii de valoare mică. Am văzut piatra destul de mare, mai mare decât o monedă de o liră și am crezut inițial că este zirconiu. A stat pe biroul meu timp de două sau trei zile până când am folosit un aparat de testare a diamantelor”, a spus licitatorul Mark Lane, de la casa de licitații Featonby’s Auctioneers din North Shields.

A diamond geezer – Mark Lane of Featonby’s auctioneers in #NorthShields gets a client’s diamond ring, mixed in with a box of costume jewellery, valued at about £2m. It’s now safely stored in Hatton Garden and it’s to go under the hammer at the end of November 🍺🍺 pic.twitter.com/fPRt4mVQiU

— TYNEMOUTH LODGE (@hughieprice) October 29, 2021