Ireal ce s-a ales de Bănel Nicoliță! Plin de datorii, fostul star al lui Gigi Becali ar fi fugit din România, de teama cămătarilor

Bănel Nicoliță, fostul jucător de la FCSB, ar avea probleme mari! Sportivul ar fi fugit în SUA din cauza cămătarilor, după ce ar fi împrumutat o sumă uriașă de bani. Acum, bărbatul este nevoit să înapoieze suma de bani pe care a folosit-o, de fapt, să achite un împrumut!

Bănel Nicoliță, fostul jucător de la FCSB, a intrat în rândul celibatarilor, după ce el și fosta soție au semnat actele de divorț la notar. Încă din perioada respectivă, sportivul avea probleme financiare și a fost nevoit să împrumute sume de bani. Fostul jucător de Champions League în vârstă de 36 de ani, însă, ar fi fugit în SUA din cauza cămătarilor. Acesta ar avea datorii mari, după ce patronul FC Făurei a investit la echipa din localitatea sa.

În prezent, Bănel Nicoliță nu ar mai prezenta putere financiară. După divorț și după ce a investit totul în echipa pe care o patronează, sportivul a rămas fără nimic – și-a pierdut apartamente, bunuri și bani economisiți din cariera de fotbalist, după ce s-ar fi împrumutat de la cămătari. Fanatik.ro scrie că acesta ar fi împrumutat 100.000 de euro de la interlopi, însă nu are bani să îi înapoieze. Astfel, el ar fi plecat din țară de frică și în speranța că va face rost de bani.

De asemenea, Bănel Nicoliță ar fi fost la un pas să fie reținut în Mexic, după ce s-ar fi găsit nereguli la traversarea graniței.

Bănel Nicoliță ar fi falimentat din cauza investițiilor pe care le-a făcut la CS Făurei: „Cu un an în urmă am lăsat echipa cu 15 puncte avans şi au pierdut promovarea. Şi m-am enervat. Am spus stop-joc şi am zis că nu mai joc şi revin să mă implic 100%. Băgasem deja 100.000 de euro. Acum 6 luni de zile am avut ofertă din Liga 1.

Nu vă spun echipa, dar erau 4.000 de euro pe lună. Eu am zis că am investit foarte mult în echipa asta. Nu e vorba de bani, că i-am pierdut şi nu îi mai iau înapoi, dar e vorba de timpul meu. Eu de patru ani fac zi de zi drumul Bucureşti – Făurei, patru ore numai pe drum. Plus antrenamentul, pe care eu trebuie să-l pregătesc, eu să văd dacă au apă jucătorii, dacă au motorină, dacă le lipseşte ceva. Eu trebuie să fiu omul mereu limpede la minte”.

Bănel Nicoliță a divorțat

Fostul star al lui Gigi Becali este divorțat. La momentul respectiv, a oferit un interviu copleșitor despre divorțul de Cristina, după ce a fost fotografiat în compania unei brunete misterioase pe care nu s-a ferit să o țină de mână în public și să-și arate sentimentele față de ea. Potrivit mărturisirilor sale, separarea oficială de fosta soție s-a produs la notar. Cei doi s-au cunoscut în 2008, pe când brăileanca urma cursurile Facultății de Finanțe și Bănci, iar el evolua la FCSB.

“Nu vreau să intru în amănunte, vreau doar să spun cum stau lucrurile. Eu doar atât pot să confirm: sunt doi ani și ceva de când nu mai sunt împreună cu fosta soție, oficial am divorțat în luna februarie, anul acesta, dar de doi ani și ceva noi doi nu mai avem absolut nimic.

Am încercat să ne mai împăcăm, să ne mai dăm o șansă, am hotărât amândoi că e mai bine pentru copii să ajungem la un divorț. Dacă erau ceva probleme, apăreau de mult în presă. Dar nu. Ne-am înțeles foarte bine, suntem alături de copii, avem două fete minunate, pe care trebuie să le creștem cu tot ce avem mai bun”, a dezvăluit fostul fotbalist în cadrul emisiunii pe care Cătălin Măruță o moderează la Pro TV.

Sursă foto: Cancan