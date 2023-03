Isabela Onoriu, detalii despre relația cu fostul pilot! Ce decizie a luat șatena

Între Isabela și Daniel Onoriu nu mai există nicio cale de împăcare. După o relație de șase ani, cei doi au decis să divorțeze, însă povestea lor s-a terminat cu scandal. Fostul pilot a făcut multe acuzații dure la adresa șatenei, dar nici ea nu s-a lăsat mai prejos. Recent, tânăra a declarat, în cadrul unui interviu, că își dorește să lase în spate trecutul, dar mai ales, vrea să îngroape „securea războiului” cu fostul partener.

Isabela Onoriu vrea să semneze cât mai repede actele de divorț și să fie fericită alături de actualul său iubit. Femeia mărturisește că a suferit mult, în ultima perioadă, din cauza discuțiilor cu fostul pilot. Daniel a jignit-o în repetate rânduri, iar la un moment dat, tânăra ajunsese la capătul puterilor.

Cu toate acestea, Isabela Onoriu a mărturisit că nu îl urăște pe cel cu care a împărțit șase ani din viață, însă își dorește ca lucrurile dintre ei să se încheie cât mai repede.

„Odată ce s-a ajuns în instanță, cu situația noastră, nu depinde de cine va acorda sau nu divorțul. Pentru că instanța o să hotărască. Eu una sunt decisă să divorțez. Eu nu l-am vorbit niciodată urât pe fostul meu soț, nici nu o voi face vreodată în spațiul public. Eu îi doresc doar fericire! Vom divorța, cu siguranță. Când o să îl văd atunci nu îmi doresc să îi transmit nimic, o să îl salut și cam atât. A spus prea multe vorbe urâte despre mine și neadevărate, dar nu îi port ură. Trecutul este trecut. Eu am făcut pace cu trecutul. Din moment ce am hotărât să divorțez. Eu îmi doresc să se termine civilizat. Fiecare să își vadă de viața lui și să nu mai fie răutate din partea lui. Am fost atâția ani împreună și la bine și la greu, mai ales”, a declarat Isabela Onoriu, pentru Impact.ro.

Ce spune Isabela despre actualul partener

Isabela Onoriu spune că este cât se poate de fericită în relația actuală și este mândră de pasul pe care l-a făcut. Lucrurile cu noul partener sunt pe făgașul cel bun, iar dacă vor rămâne așa, Isabela Onoriu are de gând să îmbrace, din nou, rochia de mireasă.

„Suntem foarte bine amândoi. Acum suntem la munte puțin, la aer curat, câteva zile, iar peste o lună urmează să plecăm în vacanță. Nu știu unde, mai exact, o să mergem pentru că este surpriză de la iubitul meu. Suntem foarte bine unul cu altul, ne iubim și asta este perfect, așa cum suntem. Momentan încă nu ne-am gândit la o căsătorie, dar nu este exclus, dacă ne înțelegem în viitor să ne și căsătorim. De ce nu?”, a declarat Isabela Onoriu, potrivit click.ro.