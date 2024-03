Își ia Simona Halep adio de la tenisul de performanță, în ciuda victoriei răsunătoare de la TAS? Verdictul dezastruos venit din familia lui Ilie Năstase

Simona Halep (32 de ani) a trecut printr-o perioadă foarte grea după ce a fost suspendată din tenis. Tribunalul de Arbitraj Sportiv – TAS a dat un verdict favorabil pentru jucătoare, iar aceasta va reveni pe teren în curând. Sportiva jubilează după ce suspendarea i-a fost micșorată de la 4 ani la 9 luni. Fratele lui Ilie Năstase și-a spus părerea clară despre hotărârea luată de Curtea de Arbitraj!

Simona Halep a avut parte de o veste bună din partea TAS: suspendarea a fost micșorată de la 4 ani la 9 luni! Românca a fost audiată în perioada 7-9 februarie, iar verdictul este unul favorabil. Constantin Năstase, fratele lui Ilie Năstase, s-a bucurat atunci când a auzit că TAS a decis micșorarea „pedepsei” Simonei. Totuși, fostul tenismen este de părere că a noastră campioană a petrecut mult timp departe de tenisul profesionist și este puțin complicat să mai ajungă în top-ul WTA.

Se joacă prea tare, prea repede, iar ea are deja o vârstă și, în plus a și stat prea mult înafara competițiilor. Marea ei greșeală a fost că s-a dus la Mouratoglou”, a spus Constantin Năstase, pentru GSP .

Cristian Tudor Popescu a comentat decizia TAS în cazul Simonei Halep, mărturisind că se bucură pentru româncă. Chiar și așa, CTP susține că verdictul dat de Tribunalul de la Lausanne este unul surprinzător, căci diferența perioadei de suspendare este mare: de la 4 ani la 9 luni.

„Simonei Halep i s-a făcut dreptate, este o veste foarte bună în ciuda faptului că e surprinzătoare, eu nu am mai auzit de o asemenea reducere de suspendare până acum, de la 4 ani la 9 luni. Și este o veste foartă bună pentru că Tribunalul de la Lausanne a ținut seama de ce am spus din primul minut și până azi. Am susținut mereu, am și scris, că Simona a greșit, dar nu pot să cred că în mod conștient ar fi introdus în corp acea substanță! Faptul că Mouratoglou, chiar atât de târziu, a recunoscut – pentru că din ordinul lui i s-a dat acel colagen contaminat, iar Simona nu a știut ce a luat -, asta a contat”, a ținut să spună și Cristian Tudor Popescu.