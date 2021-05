Israelul a pus la pământ, într-un atac, o clădire Hamas cu 10 etaje din Gaza. Palestininenii, ripostă cu o ploaie de rachete asupra Tel Avivului. FOTO&VIDEO

Israelul a continuat, marți, ofensiva împotriva grupărilor din Palestina. Bombardamentele ordonate de președintele Benjamin Netanyahu au distrus o clădire Hamas cu 10 etaje din Fășia Gaza. Doar câteva ore mai târziu, riposta palestiniană a venit sub f forma unei ploi de rachete abătute asupra Tel Avivului.

Clădirea Hanadi din Fâșia Gaza, unde aveau sediul șefii politici ai Hamas, a fost făcută una cu pământul de armata israeliană. Începând de luni seara, aceasta a efectuat aproximativ 150 de raiduri, soldate cu cel puțin 30 de morți în rândul palestinienilor, dintre care zece copii.

Comandanţi ai Hamas şi ai Jihadului Islamic, al doilea grup armat islamist din enclavă, ar fi fost ucişi în aceste atacuri, potrivit armatei israeliene, care a publicat imagini din timpul acestor atacuri.

Raw Aerial Footage:

This is the moment that the IDF & Israel Security Agency carried out a targeted strike against Islamic Jihad commander, Samah Abed al-Mamluk & other senior members of his unit.

They were among those responsible for hundreds of rockets fired at Israelis. pic.twitter.com/3DLj2UVdCm

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021