Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iași din anul 1641, când au fost aduse în Moldova de domnitorul Vasile Lupu. De atunci, Sfânta Parascheva a devenit unul dintre cei mai importanți ocrotitori spirituali ai Moldovei, iar în fiecare an, pe 14 octombrie, sute de mii de credincioși vin în pelerinaj la Iași pentru a se închina la sfintele sale moaște.

Viața Sfintei Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut la începutul secolului al XI-lea, într-o familie creștină înstărită, nobilă și evlavioasă, în orașul Epivat, aflat în prezent pe teritoriul Turciei, pe țărmul Mării Marmara.

La vârsta de zece ani, în timp ce participa la slujba religioasă din Biserica „Maica Domnului”, a auzit cuvintele: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.

Cuvintele Domnului au avut un efect profund asupra tinerei fete și au devenit subiectul meditațiilor sale. Viitoarea Sfântă Parascheva a început să le ofere oamenilor săraci hainele sale scumpe. Faptele sale de milostenie au contribuit ulterior la recunoașterea ei ca ocrotitoare a unor meșteșuguri precum torsul, cusutul, țesutul și tricotatul.

Părinții săi s-au opus însă acestor gesturi, deoarece nu înțelegeau și nu puteau accepta generozitatea fetei și au încercat să o convingă să renunțe la ea. Pentru a-și urma chemarea, Parascheva a renunțat la avere și la privilegiile sale, și-a părăsit părinții și a fugit la Constantinopol. Acolo, în apropierea moaștelor sfinților, și-a petrecut timpul în rugăciune și meditând la cuvintele lui Hristos.

Pentru a scăpa de părinții săi, care călătoreau dintr-un oraș în altul în încercarea de a o găsi, s-a mutat la Calcedon, apoi la Biserica „Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din Heracleea Pontului, în apropierea Mării Negre. A rămas acolo în următorii cinci ani, ducând o viață austeră, dedicată rugăciunii neîncetate și credinței.

În timpul rugăciunilor, a avut vedenii în care i s-a arătat Sfânta Fecioară Maria. Într-una dintre acestea, a primit îndemnul de a merge la Ierusalim. După ce a petrecut o perioadă în oraș, s-a alăturat unei mănăstiri din pustiul Iordanului. Câțiva ani mai târziu, s-a întors la Constantinopol, iar apoi, la vârsta de 25 de ani, s-a mutat în satul Katikratia. Acolo, în Biserica „Sfinții Apostoli”, și-a petrecut ultimii doi ani de viață.

Potrivit legendei, mulți ani mai târziu, un bătrân păcătos a fost înmormântat în apropierea mormântului său. Parascheva i s-a arătat în vis unui călugăr din zonă, i-a indicat locul în care fusese îngropată și i-a cerut să „îndepărteze de lângă mine acel cadavru urât mirositor. Eu sunt lumină și soare și nu pot suporta să am lângă mine întunericul și duhoarea”.

Călugărul, ajutat de câțiva localnici, a început să sape în locul pe care îl văzuse în vis. Când au descoperit rămășițele sfintei, au constatat că trupul ei era neputrezit și răspândea o mireasmă duhovnicească. Ulterior, moaștele au fost așezate în Biserica „Sfinții Apostoli”, unde sfânta își petrecuse ultimii ani ai vieții pământești.

Mai târziu, moaștele sale au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, în Serbia, și, în cele din urmă, la Constantinopol. În anul 1641, acestea au fost dăruite domnitorului Moldovei, Vasile Lupu, în semn de recunoaștere a sprijinului acordat Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului.

Moaștele sale, care și-au păstrat integritatea, se află la Iași de atunci. Sfânta Parascheva este venerată ca ocrotitoare a Iașiului și a întregii Moldove. În fiecare an, sute de mii de credincioși ortodocși și ierarhi din numeroase țări se adună la Iași pentru a-i sărbători ziua de prăznuire și pentru a se închina la sfintele sale moaște, despre care se spune că sunt făcătoare de minuni.

Istoria moaștelor Sfintei Parascheva și cum au ajuns la Mitropolia din Iași

În interiorul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Parascheva”, într-un sicriu de argint, se află moaștele Sfintei Parascheva. Ea este considerată ocrotitoarea Moldovei, iar în fiecare an, pe 14 octombrie, de ziua sa, sute de mii de oameni din întreaga țară și din străinătate vin în pelerinaj la Iași pentru a se ruga la moaștele sale și pentru a-i cere sfintei să mijlocească pentru ei și familiile lor. Moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse la Iași în anul 1641, de domnitorul Vasile Lupu.

Există trei Sfinte Parascheva

În tradiția ortodoxă răsăriteană există trei sfinte cunoscute sub numele de Sfânta Parascheva.

Prima s-a născut la Roma, în secolul al II-lea, și este considerată vindecătoare și ocrotitoare a animalelor și a recoltelor. Este prăznuită pe 8 august. Cea de-a doua s-a născut în Iconia și a murit în timpul domniei împăratului Dioclețian, în secolul al III-lea. Ziua sa de prăznuire este 27 octombrie, fiind sărbătorită în special în Dalmația.

Cea de-a treia, ale cărei moaște se află în Catedrala Mitropolitană din Iași, România, a trăit în jurul anului 1000 și este cea mai cunoscută și mai venerată dintre cele trei de către creștinii ortodocși răsăriteni.

Printre denumirile sub care mai este cunoscută se numără Sfânta Parascheva de la Târnovo, Sfânta Parascheva a sârbilor, Sfânta Parascheva de la Belgrad, Sfânta Parascheva cea Nouă, Sfânta Parascheva cea Tânără și Sfânta Parascheva a Balcanilor.

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