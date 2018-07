Italianul Mangia: „Pentru mine un punct e mai bun decât nimic!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației CSU Craiova s-a declarat mulțumit de punctul obținut de elevii săi pe teren propriu 0-0 cu FC Politehnica Iași în prima etapă a noului sezon competițional al Ligii I.

Tehnicianul italian a ținut să infirme faptul că echipa sa ar trece printr-o criză având în vedere că are deja 180 de minute consecutive fără gol marcat pe teren rpopriu după ce în urmă cu o săptămână a cedat și în Supercupă în fața CFR Cluj cu 1-0.

„Pentru mine e ok, un punct e mai bun decât nimic. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun, dar e clar că trebuie să muncim mai mult și să începem să marcăm. Nu e nicio criză. Azi, am jucat mai bine decât Poli Iași, am avut ceva ocazii, dar n-am reușit să marcăm. Nu e ok să așteptăm 45 de minute să vedem dacă vom juca sau nu, dar nu vreau să găsesc alibiuri, nu e stilul meu. Echipa a jucat destul de bine în opinia mea. Am încercat să schimbăm ceva, pentru că fiecare echipă joacă defensiv împotriva noastră. Avem mulți indisponibili. Dacă și Dimitrov are o problemă gravă, să vedem cum vom gestiona această situație. Mulțumesc frumos peluzei pentru susținere. Dacă aș fi în locul fanilor, aș încerca să ajut orice jucător al Craiovei, indiferent de moment. În acest moment nu trebuie să vorbim despre titlu, ci să încercăm să jucăm cât mai bine. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru”, a declarat Devis Mangia după meci.

