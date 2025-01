Îți mai amintești de Pădureanca? Cum a ajuns să arate acum frumoasa Manuela Hărăbor

Manuela Hărăbor este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi, reușind să cucerească publicul de la o vârstă fragedă. Aceasta a jucat în Pădureanca, pe vremea când avea o vârstă fragedă. Era în ultimul an de liceu și se pregătea pentru BAC și admiterea la Institutul de Teatru şi Film. Frumusețea ei cuceritoare și talentul actoricesc au condus-o pe culmile înalte ale succesului. Cum arată acum „Simina”, eroina din nuvela lui Slavici, „Pădureanca”?

Manuela Hărăbor (56 de ani) este una dintre cele mai iubite și îndrăgite actrițe de la noi din țară. Talentul ei, dar și frumusețea răpitoare au condus-o pe culmile înalte ale succesului. Publicul a apreciat-o încă de la prima apariție pe micile ecrane, apoi pe scenă. În ultimul an de liceu, ea lua un rol important pentru cariera și viitorul ei: rolul Siminei, eroina din nuvela lui Ioan Slavici, „Pădureanca”.

“Eram în ultimul an de liceu, în clasa a XII-a. Mă pregăteam pentru Bacalaureat şi apoi pentru examenul de admitere la Institutul de Teatru şi Film. Am primit un telefon şi am fost invitată la o probă de filmare pentru “Pădureanca”, iar după 2-3 săptămâni am fost chemată din nou. Am dat vreo 3-4 probe de filmare, ultima fiind în compania lui Şerban Ionescu şi a lui Adrian Pintea. Nu mi-au spus absolut nimic vreo lună de zile.

În momentul în care mă pregăteam să-mi depun dosarul pentru admiterea la facultate, am fost sunată că am luat rolul şi că trebuie să plec de urgenţă la Arad. A trebuit să îmi amân cu un an examenul de admitere, mai ales că domnul Mărgineanu, având temerea că sunt o fată de oraş, a ţinut să mă trimită cu o săptămână mai devreme în zona Aradului, chiar în satul Zimbru, de unde era Simina, eroina nuvelei lui Ioan Slavici, “Pădureanca”. M-a predat în mâna unor săteni de acolo care m-au pus la muncile câmpului şi la treburi în gospodărie timp de 5-6 zile până a venit şi restul echipei de filmare”, a spus Manuela Hărăbor, potrivit okmagazine.ro