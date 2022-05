Îţi vei schimba complet părerea despre ea! Ce studii are, de fapt, Alina Sorescu? Aceasta este meseria ei de bază

Recent, s-a aflat faptul că Alexandru Ciucu și Alina Sorescu divorțează. Cel care a făcut primii pași către separarea legală ar fi chiar designerul. Însă, de-a lungul timpului, artista s-a dedicat atât celor două fetițe ale lor, cât și unui atelier pentru cei mici. Ce studii are, de fapt, Alina Sorescu? Care este meseria ei de bază.

Alina Sorescu se află în lumina reflectoarelor de ani buni. Puțini știu, însă, faptul că partenera de viață a designerului Alexandru Ciucu a absolvit Școala de Populară de Arte, secția canto, îndrumată de profesoara Viorela Filip. De asemenea, Alina Sorescu are și o licență de la Facultatea de Sociologie din cadrul Universității București. Prezentatoarea TV a urmat și cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, iar, ulterior, a absolvit un Master în cadrul Facultății de Sociologie.

„Mi se spune des că am o răbdare rar întâlnită… Cred că asta e cheia. Cei mici sunt puri și îmi place să mă pun la mintea lor, rămânând fermă în același timp. Eu sunt în preajma copiilor încă de când prezentam festivaluri pentru copii. Eu am început la rândul meu la o vârstă fragedă, am două fetițe acasă, așa că sunt obișnuită ca viața mea să fie tot timpul în jurul picilor. De altfel am și absolvit ca șefă de promoție fostul liceu pedagogic.

Am urmat, apoi, în același timp, cele două facultăți (Comunicare și Sociologie) și masterul, care am considerat că îmi vor fi necesare în cariera mea de televiziune. Ca să fiu și mai pregătită, când am pornit “Picii lu’ Soreasca” am absolvit și Modulul de Formare a Profesorilor de la Universitatea din București. Așa că am studiat ca la carte. De altfel, așa am cunoscut-o pe Crenguța Oprea, cea care mi-a fost profesor de pedagogie și căreia plăcându-i ce începeam să fac și-a adus propriii copii la cursurile mele”, spunea Alina Sorescu, arată showblitz.ro.

Alina Sorescu are un atelier care îi poartă numele

Începând din toamna anului 2021, Alina Sorescu prezintă o nouă emisiune de televiziune la TVR. Anunțul a fost făcut cu ocazia Zilei Limbii Române, pe 31 august 2021, ”Vorește corect”. În dreptul imaginii pe rețelele de socializare, Alina Sorescu a notat și un mesaj: „O emisiune longevivă și utilă în care ne veți vedea și în toamna care vine!”.

Aceasta susține un atelier, care îi și poartă numele, pentru cei mici. Pe Instagram, soția lui Alexandru Ciucu a anunțat începerea unui noi sezon de cursuri în cadrul atelierului ”Picii lu’ Soreasca”, care s-a numit inițial Atelierul de Muzică și Prezență Scenică pentru Copii. De asemenea, Alina Sorescu are propria ei emisiune difuzată TVR1, numită ”Alina și picii ei”, alături de trupa muzicală.

Prima pasiune a Alinei Sorescu este muzica!

Alina Sorescu a cochetat încă de mică cu muzica. A fost sprijinită și îndrumată de tatăl ei în industria muzicală, iar la vârsta de 11 ani (1997) era deja o „stea”, căci lansa primul ei album intitulat „Voi fi o stea”. Apoi, Alina Sorescu a mai lansat câteva albume. Odată cu afișarea acesteia la diferite evenimente și concerte, Alina Sorescu a început să fie foarte îndrăgită de public.

Sursă foto: Facebook