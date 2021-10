Îţi vei schimba părerea despre ea! Ce meserie are la bază Delia Matache? Puţină lume îi ştie secretul

Delia Matache a studiat muzica încă din liceu, însă studiile superioare le-a concretizat într-o ramură aparte muzicii. Abia acum, cântăreața a recunoscut că nu i s-ar fi potrivit cariera de profesoară de muzică.

Jurata iUmor și X Factor a vorbit într-un podcast despre studiile ei și despre cum, deși a absolvit Pedagogia Muzicală, nu și-ar fi dorit să fie în postura unei profesoare.

„Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta la ‘X Factor’. Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor”, a povestit Delia.

Delia este talentată în muzică din copilărie, artista s-a lansat în cariera muzicală când a fost în trupa N&D.

„Eram la Constanța, aveam vreo 17 ani și după un concert N&D am aflat că urmează să fim plătiți. Am fost uimită, adică ei chiar ne dădeau bani pentru că le cântam… Ieșise deja prima piesă, bubuise, știa lumea de noi. De banii ăia mi-am luat nişte inele de argint. Din alea cu cruci, pietroaie negre, aveam bani, îţi dai seama. Pentru mine a fost ceva…”, a povestit Delia în podacst-ul Aproximativ Discuții.

