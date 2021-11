Îţi vei schimba părerea despre ea! Din ce a făcut bani Raluca Bădulescu în tinereţe? Puţini ştiu asta

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai apreciate prezenţe de pe micile ecrane. Ceea ce nu multă lume știa despre jurata de la „Bravo ai stil” este faptul că vedeta Kanal D a avut câteva job-uri inedite înainte de a deveni cunoscută. Blondina a dezvăluit în ce domenii a lucrat înainte de a apărea la TV în cadrul unui interviu.

Raluca Bădulescu a mărturisit pentru fanii săi faptul că a fost profesoară de limba engleză, dar a lucrat și într-o companie de telefonie mobilă. De asemenea, stilista a mai punctat că a lucrat și într-o multinațională, iar, mai apoi, în domeniul produselor petroliere.

”Înainte de televiziune, am fost, în primul rând, fata părinților mei. Am constatat astăzi că există o teamă sau o jenă să mărturisească că au fost copilul mamei și al tatălui. Eu am fost și au avut grijă de mine mereu, au grijă de copilul meu în continuare și mă laud că m-a binecuvantat Dumnezeu cu părinți minunați.

Când am terminat Facultatea de Litere, pentru trei luni am fost profesoară, dar n-a fost să fie domeniul meu. Am lucrat câteva luni de zile la o companie de telefonie mobilă la departamentul de relații cu publicul.

În următorii opt ani, am lucrat pentru o companie petrolieră, în departamentul de trading import export. Am fost corporatistă cu stil, pentru că moda mi-a plăcut întotdeauna, a fost pasiunea mea. M-am simțit bine și în acel mediu.

Televiziunea este visul oricui. Eu am avut un mare noroc, faptul că am intrat în familia Kanal D. Pentru mine nu este doar un job în televiziune, este familia mea. Dacă într-o zi nu aș mai fi în fața publicului, cred că aș face ceva în domeniul modei, mi-aș îmbunătăți calitățile de DJ. După cum știti am un proiect care se numește „When fashion meets Music”, care mixează cele două concepte; moda și muzică. Eu sper să îmbătrânim la „Bravo, ai stil!”, care este cel mai frumos proiect din viața mea”, a detaliat vedeta pentru redactia.ro.

„Cel mai mare vis al meu era să fiu artistă”

În cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO, Raluca Bădulescu a dezvăluit dacă a fost un copil cuminte și cum s-a văzut copilăria prin ochii ei. Vedeta Kanal D ne-a mărturisit că i-a plăcut să citească, dar și să meargă în cluburi. Tocmai de aceea am putea spune că, astăzi, Raluca Bădulescu are deschidere către orice, prin prisma experiențelor trăite.

„Eram un copil destul de agitat, așa cum sunt și acum. Învățam bine, îmi plăcea să citesc, dar eu, copilărind pe vremea lui Ceaușescu, vă dați seama că singura noastră distracție erau cărțile. Dar, pe de altă parte, mi-a plăcut foarte mult să mă și distrez, pentru că a venit Revoluția din 1989, care m-a prins în jurul vârstei de 14 ani, au început să se deschidă cluburile, a început distracția, viața frumoasă, dar în același timp am avut grijă să mă ocup și de școală. Au fost niște vremuri superbe!

Am avut o copilărie frumoasă, o adolescență frumoasă, și cred că cel mai mare vis al meu era să fiu artistă. Le adoram, în copilărie, pe Corina Chiriac și Angela Similea, așa că, într-un fel, cel mai mare vis mi s-a împlinit, cu ajutorul proiectului nostru de vis «Bravo, ai stil!», de la Kanal D”, a povestit Raluca Bădulescu.

