Îţi vei schimba total părerea despre el! Ce studii are Cheloo şi care este numele lui real

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună cu Delia și Mihai Bendeac la emisiunea iUmor. Însă, puţini sunt cei care ştiu ce studii are artistul.

Cheloo, pe numele lui real Cătălin Ștefan Ion, s-a făcut remarcat în industria muzicală la sfârşitul anilor 90. Artistul, împreună cu ceilalţi colegi ai săi din trupa Paraziţii au vândut blugi pentru a face rost de bani şi astfel au reuşit să îşi înregistreze prima piesă.

„Ne-am vândut blugii şi cu banii am făcut prima piesă pe 13 septembrie 1994, Înjur, trasă pe o casetă audio reînregistrată şi cu o copertă făcută cu colaje din ziare. Reacţia a fost pe măsura materialului: slăbuţă”, spunea Cheloo.

Ce studii are Cheloo și ce meserie ar fi avut dacă nu se apuca de hip-hop

Deşi nimeni nu s-ar fi gândit la acest lucru, Cheloo a urmat cursurile Liceului de Arte Nicolae Tonitza din Capitală. Potrivit spuselor sale a fost dat afară din liceul de arte, însă vestea nu a fost primită cu dezamăgire şi asta pentru că artistul nu și-ar fi dorit să ajună niciodată pictor.

„Un bărbos într-un halat albastru, plin de ulei, care făcea trei tablouri pe care nu le-ar fi vrut nimeni”, a spus Cheloo.

Câţi bani cere artistul pentru un concert

Juratul emisiunii iUmor încasează o sumă frumoasă de la Antena 1. Conform apropiaților, Cheloo încasează 10.000 de euro, pentru postura de jural al emisiunii, însă puțini sunt cei care știu suma pe care artistul o cere pentru un concert din provincie.

”Membrii acestei trupe cer 6.000 de euro, pentru un spectacol, în care interpretează și celebrele lor piese ”Poliția trece” și ”Toate-s la fel”. Iar când sunt invitați în afara Bucureștiului, ei solicită 4 camere single, și plata pentru transport, de 1,5 lei/ kilometru”, a declarat un organizator de spectacole pentru impact.ro.

Soliștii Cheloo, din trupa Paraziții”, și Sișu, din ”La Familia”, au fost reprimiți, cu brațele deschise, de fani, după ce și-au rezolvat problemele cu legea, din cauza substanțelor interzise.

