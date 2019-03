„It’s about să nu faci pușcării cu pușcăriașii”. Discuție epică între un nigerian și un bucureștean din Rahova care și-a scos laptopul la vânzare pe net

Discuție epică între un nigerian și un bucureștean din Rahova care și-a scos laptopul la vânzare pe internet. Respectivul vânzător, bine intenționat, a fost contactat de un… nigerian, pe whatsapp. Toate bune și frumoase, numai că străinul a încercat să-i dea românului o țeapă de zile mari.

A vinde sau a cumpăra pe internet a devenit una dintre plăcerile maxime ale românilor. Este o metodă simplă, însă nu întotdeauna dai peste oameni serioși. Mai mult, există cazuri în care poți, pur și simplu, să nu mai primești niciodată banii pentru produsul pe care l-ai vândut. Asta dacă intri în jocul ”cumpărătorului onest”, așa cum se prezenta și nigerianul respectiv.

Cătălin din Rahova dorea să își vândă laptopul. Și a dat un anunț pe internet. Surpriza a venit imediat, el fiind contactat de un cetățean străin. Și totul a devenit… antologic. Nigerianul a întrebat mai întâi cât costă laptopul, apoi a ”ridicat ștacheta” și a spus că va acoperi el și costul transportului. Asta în pofida faptului că românul îi transmisese că nu trimite laptopul prin poștă, dorind să îl înmâneze personal cumpărătorului.

Iar replica extraordinară a românului merită consemnată: ”It’s about să nu faci pușcării cu pușcăriașii” 🙂

Bineînțeles, comentariile internauților au fost savuroase:

”Harneala e ca zice ca ti-a trimis banii, iti da o foie ceva falsa si contu ramane gol”, ”E prefix de nigeria … in spania i a ars pe multi”, ”Mergi putin mai departe si vezi. Sigur e teapa”, ”Îti trimite pe mail un mesaj “oficial” de la paypal cu multe greseli gramaticale in care zice ca te-a platit si ca paypal iti tine banii 48 de ore pana trimiti laptopul si ii primesti tu “mai tarziu””, ”Iti pune banii in contu tu trimiti produsul si in functie de metoda de plata aleasa are intre 12-48 de ore sa isi retraga banii, banii efectiv ii vezi in cont dar sunt blocati simplu”