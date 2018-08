Iulia Albu spune lucrurilor pe nume și nu se abține de la niciun comentariu, atunci când vine vorba să își exprime părerea despre vedetele noastre autohtone. De această dată, l-a luat în vizor pe Mihai Bendeac și a comentat referitor la selfie-urilor sale pe care le-a făcut în ultima perioadă în lift.

Vedeta mărturisește că nu i se potrivește deloc această ipostază, de “cvasipițiponcistică”, însă ulterior se răzgândește și chiar mai mult decât atât o să îi urmeze exemplul. În încheiere, jurata “Bravo, ai stil!“ mărturisește că îl place totuși pe Mihai Bendeac.

“Mihai Bendeac #Jurnalulunuiburlac, dragul de el, a dat în patima selfie-urilor în lift. Total imprevizibil pentru el, aș spune. Nu-l regăsesc deloc în această ipostază “cvasipițiponcistică”. Mmm… da! Mmm… da! M-am mai gândit. —-Ok! Challenge on. Așteptați-vă să vedeți și cu mine, toată săptămâna viitoare, poze în lift. Let’s go! #imiplacemihaibendeac”, a scris vedeta pe blogul ei personal, iuliaalbu.com.

A dezvăluit cum era poreclită, toate erau legate de fizicul ei

Iulia Albu și-a adus aminte cu drag de perioada copilăriei și a mărturisit că a avut norocul să locuiască jumătate din copilăria ei într-o casă boierească, unde a învățat bunele maniere de la mătușa ei, actriță.

“Probabil, cea mai înaltă şi cea mai slabă din toată şcoala. Gama de porecle pe care le aveam erau „Schelet”, „Scheletron”, „Barză” sau „Girafă”. Am copilărit jumătate din viaţa mea într-o casă boierească şi am avut privilegiul să învăţ bunele maniere de la mătuşa mea (n.r. Ileana Focşa), o mare actriţă. Beam ceaiul din cești de porţelan de la Rosenthal, iar la 6 ani eu ştiam fiecare fel de mâncare cu ce furculiţă se mănâncă.

La cealaltă bunică a mea, de la Horezu, mama tatălui, lucrurile stăteau cu totul altfel. Cu mătuşa mea aristocrată, când aveam 12 ani, nu ieşeam din casă fără mănuşi şi fără pălărie. În schimb, la ţară, alergam după găini și mâncam miere cu degetul din recipientele bunicului.

Mătuşa mea „regală” avea reguli foarte stricte de la care nu se abătea şi era extraordinar de elegantă. Ţin minte că mergeam la biserică, iar toată ieşirea noastră în oraş era o întreagă poveste. Am fost foarte norocoasă, pe lângă faptul că şi genetic am fost privilegiată, în familia mea fiind şi actori, şi istorici celebri”, mărturisea vedeta pentru revista Taifasuri.