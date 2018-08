Iuliu Mureșan: „E o înfrângere dureroasă și rușinoasă pentru noi!”

Iuliu Mureșan, președintele campioanei României CFR Cluj, a pus umilința din Luxemburg cu Dudelange, scor 2-0 pe fondul de oboseală acumulat de ardeleni.

Oficialul formației campioane a României este convins că în returul de săptămâna viitoare din Gruia, CFR Cluj va avea forța de a întoarce rezultatul și de a se califica în grupele Europa League.

„Am făcut un meci slab, am continuat slab și am terminat și mai slab. Mi s-a părut că echipa a acuzat o oboseală. Nu e o scuză, dar asta s-a întâmplat. Am fost avertizați că Dudelange e o echipă bună, care stă foarte bine din punct de vedere fizic. A dominat și Legia și să-și creeze ocazii. Noi n-am putut să impunem jocul, să ținem de minge, să pasăm și să punem poarta lor în pericol, am avut o singură ocazie mai clară. Nu aș fi crezut niciodată înainte de meci că se va întâmpla asta. Va fi greu. Sansele să-i batem sunt mari, dar ca să ne calificăm va fi greu. E o înfrângere dureroasă pentru noi și rușinoasă. Sper să întoarcem rezultatul în meciul de acasă, dar va fi greu. Toți știam că va fi un meci mai greu, dar efectiv n-am recunoscut echipa în seara asta și nu pot să spun mai multe. A fost o difrerență că ei au un campionat mai ușor și și-au amânat meciul de luni. Noi am jucat cu Dinamo un meci greu, echipa a jucat bine atunci, dar decontul a venit azi”, a declarat Iuliu Mureșan, președintele formației CFR Cluj la Digi Sport.

Campioana României a fost învinsă surprinzător de echipa luxemburgheză F91 Dudelange cu scorul de 2-0 (0-0), pe Stadionul „Josy Barthel” din Luxemburg, în prima manşă a play-off-ului Europa League. Golurile vicoriei campioanei Luxemburgului au fost marcate de Turpel (minutul 67) şi Sinani (minutul 80).

Returul dintre CFR Cluj și Dudelange se va disputa săptămâna viitoare în Gruia.