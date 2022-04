Jador a ajuns pe perfuzii. Ce a pățit cântărețul chiar în noaptea de Înviere

Jador și-a alertat fanii de pe Instagram după ce s-a filmat întins în pat, cu o perfuzie în mână. Cântărețul nu părea că se simte prea bine. Ce a pățit acesta, de fapt?

În noaptea de Înviere, cu puțin timp înainte să plece spre Biserică să ia lumină, Jador și-a speriat fanii. Cântărețul s-a filmat în timp ce stătea întins pe pat și avea o perfuzie în mâna stângă.

Cu toate că nu părea că se simțea bine, Jador a plecat spre Biserică să ia lumina sfântă. Multă lume s-a întrebat ce a pățit, însă, până acum, cântărețul nu a oferit detalii referitoare la starea sa de sănătate actuală sau ce fel de perfuzie a făcut.

Jador este la un pas de a face cancer

Un lucru îl știm sigur. În urmă cu o lună, Jador a ajuns la spital și a aflat că ar putea face cancer la colon, boală de care mai multe rude ale sale au suferit de-a lungul timpului. Cântărețul se teme că ar putea dezvolta și el o maladie asemănătoare și este speriat de acest lucru.

„Nu aveți de ce să vă faceți griji. Dacă e să mor, mor oricum, așa că sănătate!”, a fost mesajul transmis la vremea aceea de către el, pe Instagram.

În cadrul unei emisiuni TV, fostul concurent de la Puterea Dragostei a vorbit și despre posibilitatea de a face cancer, o boală de care se teme.

„Majoritatea membrilor din familia mea au avut cancer la colan și mama era îngrijorată de asta. Există posibilitatea foarte mare, de aceea o să fac control mereu.

Mie doctorul mi-a spus că am respectat tot ce mi-a dat el și că totul este ok. De la stomac mi-a luat biopsie, mi-a făcut colonoscopie, am făcut analiză la sânge, la inimă. O să le primesc pe mail, eu aștept’‘, a declarat Jador, la Antena Stars.

